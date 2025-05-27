房東請辭！鳥松千坪火鍋店5.3億求售　在地一看：未來不得了

▲老牌火鍋店「極鮮火鍋」澄清店位於高雄鳥松，整棟店面還有同集團的燒肉連鎖店「燒肉無雙」，2品牌開店2年，屋主突開出5.3億元求售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2004年成立的「極鮮火鍋」，全台有6家分店，澄清店位於鳥松區，整棟店面還有同集團的「燒肉無雙」，2品牌開店2年，屋主突開出5.3億元求售，成為鳥松最貴待售店面。在地透露，「該店正對捷運黃線出口，現在施工雖有黑暗期，但日後不得了。」

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▲本館路將有黃線Y5澄清湖站出口，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

「極鮮火鍋」2004年成立，在高雄是老字號火鍋店，主打多種湯底加上吃到飽的沙拉吧、飲料、火鍋食材等，大受民眾歡迎，目前全台共有6家分店，分布在高雄、台南、新北市，目前高雄還有岡山、五甲、澄清3家分店，澄清店2023年遷到該址，營業至今。

目前同棟還有另一間極鮮餐飲集團旗下的燒肉連鎖店「燒肉無双」，同樣是2023年進駐，目前在全台僅1家分店。沒想到才開幕2年，近期屋主突然開出整棟5.3億元出售。該店實登租金及價格均無紀錄。

▲該店位於鳥松、鳳山交界，鄰近文山特區，商業機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

「極鮮火鍋」澄清店位於鳥松本館路，整棟以5.3億元求售，成為鳥松區最貴的待售店面。根據銷售資料，該物件為地上3樓、地下2樓透天建物，地坪429.5坪、建坪1175坪，換算土地單價為123.4萬元。經查謄本，地主為台中冷凍倉儲業者，2022年第一次登記。不過，店員表示：「尚未聽說要暫停營業或搬家。」而2店在人力銀行網站上均持續徵人。

高雄市仲介公會理事鄭啟峯指出，該店位於鳥松、鳳山交界，鄰近文山特區，黃線沿著本館路行駛，並行經三民、鳳山這2個高雄人口最多的行政區，對於大眾運輸效益來說相當大，加上本館路將有黃線Y5澄清湖站出口，地段相當精華，地價甚至上看150萬元。

鳥松最貴待售店面 位置 鳥松區本館路 坪數 地坪429.5坪、建坪1175坪 開價 5.3億 現況 開設極鮮火鍋、燒肉無双2品牌 地主 台中冷凍倉儲業者

▲鳥松最貴待售店面。（ETtoday製表）

鄭啟峯分析，黃線預計於2028年全線通車，目前已開始施工，但實際通車時間可能因工程進度有所調整，目前本館路、澄清路因捷運施工處於「交通黑暗期」，但未來通車後的發展潛力，「以後不得了」。

在地仲介預估，該區在文山特區附近，商業機能發達，三角窗店面每坪租金單價約2000元，以該店預估也有50~60萬元月租金水準，換算投報率約1.1~1.3%。

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