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買房入住深夜傳「馬達運轉聲」！一查幫浦室在樓下　女怒控瑕疵

▲▼廚房門。（圖／記者莊智勝攝）

▲王女入住後才發現房屋有滲水情況，且深夜還會傳來馬達噪音。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者莊智勝／基隆報導

基隆市一名王姓女子透過房仲向另名李女約定以420萬元價格購入基隆市一處14樓房屋，豈料雙方交屋後，王女才發現廚房牆面及流理台滲水，且窗框也有雨水滲入，除此之外，因大樓中繼幫浦機械室就設置在13樓，因此深夜時會傳來低頻馬達運作聲，王女不滿不動產標的現況說明書中都未揭露該瑕疵，因此提告李女，請求減少價金84萬元。基隆地院法官審酌後，駁回王女請求。全案可上訴。

判決書指出，王女112年5月3日與李女簽訂不動產買賣契約書，以420萬元價金購入系爭房屋，並於112年9月交屋，但王女入住後不久，即於12月發現廚房牆面、流理台滲水，且又於113年2月發現廚房窗框、洗衣間窗框也有雨水滲入，但李女卻不願修繕；王女還控訴，入住不久後發現深夜均會聽聞持續性的低頻馬達運轉聲，經向社區管理中心詢問後，才知道社區大樓的中繼幫浦機械室就設置在她住家樓下。王女認為李女於「不動產標的現況說明書」中勾選無滲漏水、無中繼幫浦機械室或水箱，未據實揭露房屋現況，上開瑕疵導致房屋價值減損，因此請求減少價金84萬元。

對此，李女則表示，房屋買賣約定好依現況交屋，且王女反映廚房牆面滲水後，已有聯繫廠商施作防水工程並改善完成；而窗框滲水部分，應是氣密膠條老舊所致，乃正常之房屋使用損耗，非屬瑕疵擔保責任範圍，應由王女自行處理；至於中繼幫浦機械室，李女在該屋居住10年，並不知悉此事，深夜睡眠時亦未聽聞低頻馬達聲，因此要求駁回王女之訴。

法官審酌，王女從交屋到發現窗框滲水，已經歷時數月，期間不可能從未下雨，但王女先前卻不曾發現有滲水，因此無法排除該瑕疵係交屋後才產生；且該屋為屋齡逾26年之老屋，滲水應屬房屋老化、年久耗損之自然現象，雙方既已約定現況交屋，王女於風險衡量後仍予以買受，自難要求李女負瑕疵擔保責任。而中繼幫浦機械室部分，法官認為幫浦機械設置於13樓，與該屋尚有樓地板相隔，並非在系爭屋內，房屋不因機械室位置而減少其效用，難認屬房屋瑕疵，因此駁回王女請求。可上訴。

關鍵字：房產雲買房

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