委託六家賣！小套房「三個月零進展」屋主嘆：一直拖著很急呀

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

想把房子賣掉，可是卻乏人問津，讓屋主超苦惱。一名屋主在表示，自己的一間小套房已委託六家房仲賣了三個月，但進展卻相當緩慢，甚至有三家連一次帶看都沒有。他也詢問房仲是否是開價的問題，但多數房仲認為是房市冷加上格局不方正造成的，令他感嘆「一直拖著真的很急呀！」

屋主在「買房知識家」求問，最近房市是不是很冷清？「已經同時委託六家房仲賣了三個月，其中三個連一次帶看都沒有」，有帶看的也只是看房而已，沒有進一步消息。他有詢問會不會是開價的問題，但得到的回應，都說是因為房市太冷還有格局問題，「我這間是格局不方正的小套房，一直拖著真的很急呀！」

貼文引發討論，「降價治百病」、「套房本來就很難貸款，更何況現在，當然不好賣」、「套房本來就不是大衆市場」、「只有價格問題，若出租投報率還不錯，投資客依舊會出手」、「套房真的很難，出租或降價吧！」

其中也有人指出，「看地段跟格局，社區2-3房鄰居不到1、2個月就賣掉了」、「應該是地點和房型的問題。我家社區有鄰居拿出來賣，雖然開價很高，這幾個禮拜還是有很多人來看」、「我近期成交的物件，都是開價在實價登入略低0.95%，稍微比較有買氣上門。當然還要考量諸多抗性因素，抗性過多，需求圈就越小。」