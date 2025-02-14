ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

委託六家賣！小套房「三個月零進展」屋主嘆：一直拖著很急呀

▲▼自住買房好時機！限貸令讓市場回歸冷靜節能建築成首選。（圖／記者謝盛帆攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

想把房子賣掉，可是卻乏人問津，讓屋主超苦惱。一名屋主在表示，自己的一間小套房已委託六家房仲賣了三個月，但進展卻相當緩慢，甚至有三家連一次帶看都沒有。他也詢問房仲是否是開價的問題，但多數房仲認為是房市冷加上格局不方正造成的，令他感嘆「一直拖著真的很急呀！」

屋主在「買房知識家」求問，最近房市是不是很冷清？「已經同時委託六家房仲賣了三個月，其中三個連一次帶看都沒有」，有帶看的也只是看房而已，沒有進一步消息。他有詢問會不會是開價的問題，但得到的回應，都說是因為房市太冷還有格局問題，「我這間是格局不方正的小套房，一直拖著真的很急呀！」

貼文引發討論，「降價治百病」、「套房本來就很難貸款，更何況現在，當然不好賣」、「套房本來就不是大衆市場」、「只有價格問題，若出租投報率還不錯，投資客依舊會出手」、「套房真的很難，出租或降價吧！」

其中也有人指出，「看地段跟格局，社區2-3房鄰居不到1、2個月就賣掉了」、「應該是地點和房型的問題。我家社區有鄰居拿出來賣，雖然開價很高，這幾個禮拜還是有很多人來看」、「我近期成交的物件，都是開價在實價登入略低0.95%，稍微比較有買氣上門。當然還要考量諸多抗性因素，抗性過多，需求圈就越小。」

關鍵字：房市屋主小套房賣房格局買房知識家

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一家八口「擠2房1衛」母親又懷第7胎　17歲長女：我無法接受

馬來西亞一名17歲長女在社群平台發文抱怨，平時一家八口擠在2房1衛格局的房子裡生活，讓她直到現在都只能與弟弟妹妹睡在同一間房，非常羨慕朋友能夠擁有自己專屬的臥室房間。如今母親再懷第7胎，這讓她直呼「對不起，我無法接受」。

1小時前

每2年搬一次家「房子該買還是租」？　理財專家給解答

許多人在決定究竟買房或租房時，都得綜合自身條件與工作因素進行判斷，但美國一對夫妻遇到棘手問題，想買房，但是因為丈夫工作因素，必須每2至4年就要搬遷一次，因此尋求理財專家的建議。

1小時前

中國房企首例　融創房地產集團完成境內債重組

融創中國近日公告，其附屬公司融創房地產集團10筆債券的重組方案，已全部經相關債券持有人會議審議通過，意味總規模人民幣154億元（下同，約新台幣649億元）的境內債重組成功，是第一家完成境內公司債券整體重組的中國房企。

2小時前

住連棟透天「鄰居怨深夜有噪音」他超無奈！　網建議：播白噪音

要是鄰居反應噪音問題，該怎麼解決呢？就有一名網友表示，最近鄰居經常向他反應，深夜會聽到不明噪音，確認後發現是關門和開窗的聲響，讓他有點苦惱，不曉得該怎麼做。貼文發出後，不少人建議播「白噪音」改善。

2小時前

預售房市被打到剩2成　台中上櫃建商逆勢推百億原因曝

房市景氣不明，但開發商推案腳步不停，坤悅開發（5206）今年將首進14期美和段推案，推北屯區最低建蔽率（17%）的超高樓層大樓搶市，即便銷況僅剩2成，但坤悅仍將在2025年推出150億元案量。

3小時前

選40年房貸遭媽嗆「到70歲還在繳錢？」　一票卻大推：欠越久越好

房價越來越高，不少人為了降低每月還款金額，會選擇背40年房貸，一名女網友表示，自己是首購族，想在高雄買房，找了兩家銀行談貸款方案，分別是30年和40年，本來想選40年，但媽媽卻說「妳到70歲還要繳房貸嗎？」因此猶豫該不該選30年。對此，網友一面倒勸她選40年，「欠越久越好，通膨會幫妳吃掉」。

3小時前

委託六家賣！小套房「三個月零進展」屋主嘆：一直拖著很急呀

想把房子賣掉，可是卻乏人問津，讓屋主超苦惱。一名屋主在表示，自己的一間小套房已委託六家房仲賣了三個月，但進展卻相當緩慢，甚至有三家連一次帶看都沒有。他也詢問房仲是否是開價的問題，但多數房仲認為是房市冷加上格局不方正造成的，令他感嘆「一直拖著真的很急呀！」

3小時前

3個月前看700萬房「喊620萬被洗臉」　他曝後續驚呆：把握現在

一名網友3個月前看中一間開價約700萬的中古屋，當初他見屋況不佳，遂出價620萬元，結果被房仲洗臉；沒想到，該物件後來連番降價，最終網路上的房價已殺破629萬，讓他十分感慨，也不禁直呼「現在是買房殺價好時機，不要錯過了！」

3小時前

新北黃金地段停車場掰了！變身中和社宅 600戶即將登場

為解決都會地區房價問題，新北市政府持續推動社會住宅政策，將中和區盛昌段一處停車場用地變更為停車場及社會福利設施用地，預計未來可提供約600戶社會住宅。

4小時前

網哀「全台最重要的小七倒了」 專家指原因出在土地

屏東往墾丁必經公路上，原本有間7-Eleven，被網友封為「全台灣最重要」，沒想到無預警歇業，引來大批網友哀號沒辦法等區間測速了，還有網友詢問要不要一起集資購買開店？專家表示，該地為國土保安用地，使用較受限。

4小時前

關韶文「想喝鬼鬼母乳」全場傻眼　生日聚餐被她放鳥「氣到斷聯半年」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新光三越氣爆「外牆炸出洞」　建..

網哀「全台最重要的小七倒了」 ..

3個月前看700萬房「喊620..

台中新光三越「連續14年」全台..

委託六家賣！屋主嘆小套房「三個..

台南人的天龍國！　在地揭「買房..

新北房屋稅稅籍清查　違建恐被追..

三越氣爆！勾起高雄大統百貨傷痛..

神秘客年付租432萬　無縫接手..

選40年房貸遭媽嗆「到70歲還..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全家擠2房1衛！母懷第7胎　長..

每2年搬一次家「房子該買還是租..

陸房企首例　融創房產集團境內債..

住連棟透天「鄰居怨深夜有噪音」..

預售房市被打到剩2成　台中上櫃..

選40年房貸遭媽嗆「到70歲還..

委託六家賣！屋主嘆小套房「三個..

3個月前看700萬房「喊620..

新北黃金地段停車場掰了！變身中..

網哀「全台最重要的小七倒了」 ..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366