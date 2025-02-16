裝修成本1坪5萬變10萬　業者：缺工是最大痛點

▲台中市目前裝修費用一坪從5萬元變10萬元以上，業者認為缺工比缺料影響更大。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年將迎來史上最大預售屋交屋潮，在房價高漲的年代，更有購屋族透露現在出手「要住到80歲」的想法，台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立認為，目前裝修費用一坪從5萬元變10萬元以上，缺工比缺料影響更大。

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台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立表示：「台中腹地夠大且人口正成長，加上城市發展很好，建設業景氣看好，後端的建築室內設計產業也受到帶旺，尤其是小宅產品當道，在動線、收納上更需仰賴室內設計。」

▲吉佳衛浴董事長李舜得、台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立對於未來趨勢一致認為預鑄、整體建材是趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

以該公會來說，6年前會員數僅400多位，截至最新數據已來到850位，成長1倍，不過近期景氣趨緩，房市買氣並不見好，李仲立則說：「其實除每年約2~3萬戶的新交屋案加持外，台中市還有舊換新商機，在921大地震之前的老屋，在台中存量約90萬戶，且每年約增加4萬戶有汰舊換新的需求。」

目前台中市室內裝修的平均成本，已經從過去10年的單坪5萬元、5年前的單坪8萬元來到單坪10萬元以上，以目前裝修需求來說平均室內坪數落在30坪，1戶平均裝修預算約300萬元，年需求8000戶，就有240億元商機。

李仲立說：「疫情之後，缺工日益嚴重，不論是建材取得成本變高，更多的是泥作、木工、油漆3項缺工最嚴重，也因此影響產業鏈結構，帶動系統櫥櫃、整體廚具、整體衛浴、預鑄工法的興盛。」

▲建材取得成本變高外，泥作、木工、油漆3項缺工及斷層最嚴重。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，吉佳衛浴董事長李舜得則認為：「缺工確實是目前整體市場的困境，既然缺工事實無法改變，產業也進行升級轉型，現在包含整體衛浴、預鑄工法開始興盛，不僅舊屋改造需求旺盛，連社會住宅、新建案都已經在評估使用。」

李舜得說：「一間衛浴，過去包含磁磚、水電、各種不同的衛浴設備安裝、實施相對不符合經濟效益，整體衛浴只要丈量精準，約2天就可以整室處理好，我估計在未來2~3年，這類需求會越來越高。」

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