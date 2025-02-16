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房客退租傳訊「押金不用退了」！房東開門一看…整間被搬光氣炸

▲▼飯店,房間,青旅,國旅。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲林男退租後搬走屋內冷氣、抽油煙機，遭房東胡女提告。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名胡姓女房東控訴，租客林男期滿搬離後，傳訊告知「押金就不用退了」，要房東拿去扣除電費，未料胡女事後清點，發現不僅屋內的冷氣、抽油煙機遭拆除搬走，且林男的押金僅5500元，但積欠的電費卻高達1萬2543元，因此憤而提告。橋頭地院審酌後，判處林男應賠償胡女2萬5000元、以及代墊電費的蘇男7043元。全案可上訴。

判決書指出。房東胡女於112年4月16日與林年簽下租約，將位於高雄市某路段的鐵皮屋租予林男使用，每月租金5500元、押金5500元。同年10月15日租約期滿時，林男當天下午傳訊告知胡女，「房東你好，我們租到今天，押金就不用退了，扣一些電費」等予，未料事後胡女清點，赫然發現屋內由她提供租客使用的分離式冷氣機、抽油煙機、紫外線烘碗機等家電設備均遭林男擅自拆除搬離，總價值高達3萬0530元，氣得胡女傳訊「把我的冷氣、抽油煙機還來！」且林男未繳付的電費高達1萬2543元，扣除押金5500元後，仍有7043元未償，而該部分則由電錶申請者蘇男代墊，因此2人雙雙向林男提告求償。

對此，林男起初辯稱，冷氣、抽油煙機、烘碗機等家電並非他所拿，不願賠償，後又稱該家電設備均非新品，金額應該折舊；電費部分，林男則稱押金數額應為1萬1000元，主張押金扣除後，多餘部分願意支付補償。

法官審酌，屋內家電設備，胡女在出租前均有拍下照片佐證，且也有抽油煙機、冷氣等安裝證明，且系爭家電均固定於支架或牆壁上，非短時間可輕易搬離，顯見應是對該空間有一定支配力、可從容拆除之人所為；且林男僅空辭否認，並未提出有力證據，因此法官在考量折舊後，判林男應賠償2萬5000元予胡女為適當。

而電費部分，林男主張押金係2個月、共1萬1000元；但法官勘驗，林男在簽下租約時確實有支付一個月、5500元押金，是否有額外再支付一個月押金，林男均未提出具體事證，且法官查看林男出示的支付租金、電費等存摺明細，亦未見有額外給付5500元情況，因此判林男在扣除一個月押金後，應賠償代墊電費的蘇男7043元。全案可上訴。

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