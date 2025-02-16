捷運聯開案「住在車站裡」爽炸？內行再曝1優點：安心等交屋

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

提到「軌道地產」，就不得不談捷運聯合開發案。不動產專家何世昌表示，這類「到站即到家」的產品，以其便利性和高保值性成為房市亮點，且價格常為區域高標，「一般能拿下聯開案的業者，資金實力不弱。」且截至目前為止，沒出現過爛尾、建商落跑的情事，「買方可以安心等交屋。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，捷運聯開案分為「共構」與「非共構」兩類，其中「共構」指建案與捷運站體合建，住戶可刷卡進出社區，享受最高便利性。

「共構」類型的高租金、高保值性和高貸款成數吸引了不少買家。但缺點也不容忽視，如噪音與震動問題，「這部分很看不同人的體感和戶別，太過敏感的人較不適合」。此外，共構案因無法使用明火，住戶須放棄傳統瓦斯爐，也受建築結構限制，導致實際使用坪數偏小。

「非共構」案通常是在捷運站旁、或附近的土地興建，要出捷運站點才到家，但仍具高便利性，並擁有與一般建案相當的實坪數，同樣具備高保值性和高貸款成數的優點。何世昌強調，這類案型噪音干擾較少，適合對噪音敏感的買家。

何世昌提醒，聯開案因其稀少性，價格與租金通常高於市場行情，最適合不差錢且追求生活便利性的買家。他進一步表示，目前市場上的捷運聯開案雖然少見爛尾情況，但買家仍需謹慎挑選，畢竟安心交屋不能保證建築品質如何。