三民驗車廠農地變現　2自然人斥1.7億無貸款入手

▲根據實登，北高雄義享時尚廣場附近的驗車廠近期2月成交，土地使用分區為農業用地，由2位自然人以1.7億無貸款成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近年來高雄房價逐年攀升，土地價值也一飛衝天，根據實登，北高雄義享時尚廣場附近的驗車廠2月成交，土地使用分區為農業用地，由2位自然人以1.7億無貸款成交，信義房屋專家表示，符合區段行情。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」 內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲自由路商家林立，商業機能發達，附近還有同盟公園、愛河、義享時尚廣場、高醫等，屬於北高蛋黃區。（圖／記者張雅雲攝）

詳全驗車廠位於三民區自由一路，根據《Google Maps》最早街景顯示，早在2009年就已開幕，在地營業至少15年。根據實登，為地上1樓透天，建坪9.34坪、地坪417坪，其中59.9坪為乙工用地、357.1坪為農業地，驗車廠2月出現轉手，以1億7519萬元成交。並備註1樓空地增建，有未登記建物，含租約。據了解，新買家為2位自然人以無貸款入手。

在地仲介透露，該區大多屬於都市計畫法農業區內的農地，現況大多為農地非農用，以成交價來看符合區域行情，也有不少農地規劃店面，市場預期將逐步變更為住宅區，預估該廠早期租金約10~15萬元，不過因設施老舊，重新議約後租金提升空間也有限。

▲該區大多屬於都市計畫法農業區內的農地，現況大多為農地非農用。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋左營明華店專案經理朱筆顯表示，目前該區屬於農16特區外環，自由路商家林立，商業機能發達，也是貫穿高雄主要幹道，南來北往相當便利，附近還有同盟公園、愛河、義享時尚廣場、高醫等，屬於北高蛋黃區。

驗車廠小檔案 位置 三民區自由一路 坪數 建坪：9.34坪

地坪：417坪 成交價 1億7519萬元 現況 驗車廠 區域農地行情 33~37萬元/坪 區域住宅用地行情 90~100萬元/坪

▲驗車廠小檔案。（ETtoday製表）

不過該區部分為都市計畫內農業區，農地依臨路條件不同，成交價約33~37萬元，隨著高雄市中心快速發展，極有可能進行都市計畫變更，從農業區轉為住宅用地。屆時，即使重劃後，土地面積僅能分回55%，地價預計將飆升至住宅用地的水準，地價約90~100萬元。

朱筆顯說：「相較之下，鄰近的農21，因靠近農16特區，近年農地成交價更高，已攀升至45~59萬元，反映市場對重劃後區段價值的強烈期待。」

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」 內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

信義房屋更多相關新聞