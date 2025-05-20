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槓桿開爆！積欠2萬管理費　台中造鎮新屋1500萬進法拍

▲▼ 總太2020，家樂福超市,大里溪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於北屯區廍子重劃區、屋齡4年的「總太2020」，近期中樓層戶別以超高總價1500萬元，單價42萬進入法拍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中過去房市走強，不少區域在過去幾年大舉推出造鎮案，其中位於北屯區廍子重劃區、屋齡4年的「總太2020」，近期中樓層戶別以1500萬元，單價42萬進入法拍，不過信義房屋專家認為拍賣價偏離行情，應要等到3拍才有機會。

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位於北屯區廍子重劃區、屋齡4年的「總太2020」近期一戶2房含車位的法拍物件廣受討論，首拍價格來到1500萬元，換算單價約42萬元，經查，該戶持有人2020年前預售成交總價579萬元，拆算單價約18萬元。

幾乎等於成本3倍價進入法拍市場，而屋主疑似為取得台灣身份的外配阮女，翻開該戶設定紀錄，不乏薯條三兄弟中的新鑫、合迪借款，還有轉增貸、私人設定等紀錄，撇除私人設定400萬元，該戶換算下來積欠金融機構的總金額就超過950萬元。法拍筆錄更記載該戶還積欠2萬元管理費用未繳。

▲▼ 總太2020，家樂福超市,大里溪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲法拍戶屋主積欠債務超過千萬元，實際債務過高、信用過度擴張，才讓法拍價格以天價出現。（圖／記者陳筱惠攝）

銀行業者透露：「大部分權狀上的設定金額是最高借出金額，實際上的借款大概要除以1.2，換句話說，設定千萬元，大約欠款落在840萬元，以此類推，而民間機構的利率相較銀行團會來得高出許多，這個很典型是信用過度擴張的行為。」

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆表示：「2房法拍價1500萬元明顯高於區域行情，甚至已經可以出手3房產品，以鄰近社區、同樣是造鎮系列的『心之所向』社區，2房近期成交大約落在980萬元~1100萬元，推測該戶要到3拍、底價960萬元才會有人出手。」

吳俊霆也觀察：「目前行情來說，尤其最近剛交屋的物件，不少交屋屋主受到利率影響，以利率來說首購2.7％，以投報率3％來說，若加上出租也需要準備硬體設備成本回收期拉長，搭上景氣不明推算過後不符合投報，就乾脆獲利了結出場。」

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關鍵字：台中房市北屯法拍信義房屋

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