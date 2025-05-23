股災衝擊高資產族群　虎尾寮豪宅開價直降200萬求售

▲台南市東區虎尾寮重劃區為市中心低密度重劃區，區域內街廓整齊，綠覆率高，住宅產品多為透天別墅。（圖／東森房屋台南虎尾寮店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南市東區虎尾寮重劃區為市中心低密度重劃區，區域內街廓整齊，綠覆率高，住宅產品多為透天別墅，是知名豪宅聚落。專家表示，該區買家多為高資產族群，相較信用管制，川普關稅政策引發的全球股災對房市影響更大，甚至有賣家開價主動調降200萬元。

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▲虎尾寮區內裕文國小，復興國中皆為著名的明星學校，吸引不少重視教育與生活品質的民眾購屋。（圖／東森房屋台南虎尾寮店提供）

東森房屋台南虎尾寮店店長葉勇慶表示，東區是台南房價最貴的蛋黃區，虎尾寮重劃區以低密度住宅環境、明星學區及便捷交通等優勢，長期以來一直是台南購屋熱區。

此外，該區位於東區、永康與仁德交界，距離大灣、永康交流道都不遠，兼具市中心便利性與鬧中取靜的居住氛圍，推案多為豪墅，成為台南知名豪墅聚落，區內裕文國小，復興國中皆為著名的明星學校，吸引不少重視教育與生活品質的民眾購屋。

▲相較台南房價，虎尾寮房價相對較高，買家多為教師、公務員及企業主等高資產族群。（圖／東森房屋台南虎尾寮店提供）

葉勇慶表示，虎尾寮以透天別墅為主力，屋齡約10年，地坪約25坪，總價約2500~3000萬元，近期透天新成屋，地坪約20~25坪，總價甚至超過4000萬元。此外，少數屋齡10年內華廈，單價也要4字初頭。

相較台南房價，該區總價相對較高，買家多為教師、公務員及企業主等高資產族群，信用管制之前，一有物件釋出，只要價格合理，1個月內就能成交。而信用管制後，買賣雙方對價格出現拉鋸，目前買氣雖較信用管制前下降約3~4成，但成交價保持穩定，沒有明顯跌幅。

▲東森房屋台南虎尾寮店店長葉勇慶表示，相較信用管制，反倒是4月川普突然拋出關稅政策，引發的全球股災，對區域房市影響更大。（圖／東森房屋台南虎尾寮店提供）

而相較信用管制，反倒是4月川普突然拋出關稅政策，引發的全球股災，對區域房市影響更大，當時就有多組賣家主動致電店頭，開價直降100~200萬元出售，以求快速變現。

葉勇慶說：「現階段市場上待售物件有所增加，主因是部分置產型屋主預期房市波段高點已過，選擇出售手上資產，也有部分小換大自住客，想趁機近年房價相對低點換屋，選擇出售第1屋，供給量增也讓近期議價空間較以往略大。」

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