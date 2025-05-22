去朋友新家！一開冷氣他驚「完勝壁掛式」　過來人：不想面對

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）



記者鄺郁庭／綜合報導

很多人考量到美觀、空間設計，會裝吊隱式冷氣，但不少過來人都不太推薦。就有網友認為，現在一堆人酸吊隱式冷氣爛，其實根本沒裝過。他指出，自己最近到朋友新家，看了最新款的吊隱式冷氣後整個改觀，不只安靜、美觀，還能同時吹到整間室內空間，根本完勝傳統的壁掛式冷氣，貼文引發兩派論戰。

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「沒人發現說吊隱式冷氣爛都是沒裝過的人！」看到網上一堆人批吊隱式冷氣很爛，但他去看那些批評的文章，覺得幾乎都是沒裝過的人，或者是好幾年前就已經裝舊款的，完全沒有人講到近幾年新款的使用心得。

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他就提到自己最近到朋友家參觀，發現朋友的新家只裝一台主機就能讓全室冷氣流通，重點是幾乎聽不到聲音，還能完美融入裝潢，打破自己對吊隱式冷氣的刻板印象。相比之下，家裡空間小還裝壁掛式冷氣，「一進門看到大台主機就整個壓迫，看電視時吹風直接吹在他頭上，整個滑稽到極點。」

貼文引發討論，就有人秒搖頭，「好用的時候好用啊！只是誰都知道，冷氣這種東西是好用的時候才好用」、「等維修的時候就知道」、「反推的都是說維修吧」、「親戚的沒保養清潔，八年才壞，修要3W起」、「新弄好的當然爽，因為不用維修啊！等要維修的時候就有得做惡夢了」、「壞掉要拆天花板。」

有過來人就指出，「我就有個房間的壞了，X！我一直不想面對」、「我家當年就裝這個，真的太年輕。它的優點就是一開始好像很美觀而已，不管你怎樣預留，設想維修、保養、清洗空間，要開搞時都是大工程。」