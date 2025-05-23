光土地就價55億！　安藤忠雄海外首座「童書之森」落腳七期

▲「童書之森 台中」選址於七期秋紅谷旁，基地面積約1600坪，市價超過55億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者詹宜軒、陳筱惠／台中報導

日本建築大師安藤忠雄在台灣的第三件建築作品「童書之森」圖書館今正式動工。將採用他過往常用的建築材料「清水模」以環繞式的書牆設計，構築如森林包覆的橢圓建築，將會是台中市的第50座圖書館，預計於 2026 年正式完工。

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「童書之森 台中」選址於七期秋紅谷旁，基地面積約1600坪，這塊市值55億元土地，所有權人為市府，除了找來安藤忠雄規劃，更由台中豪宅一哥聯聚建設承攬工程與室內裝修，周邊豪宅房價登頂百萬元，堪稱是「最高貴圖書館」。

今（23）日該圖書館開工動土，由台中市長盧秀燕主持，連線建築師安藤忠雄，文化局也表示：「這是送給孩子的一份大禮！進一步提升台中文化能量與國際視野。」「童書之森 台中」總樓地板面積約242坪，換句話說，未來會超過千坪綠地，等同一座公園。

▲「童書之森 台中」由安藤忠雄規劃，市府選定精華地，忠泰建設捐贈相關規劃，聯聚建設捐贈執行興建。（圖／記者詹宜軒攝）

台中市長盧秀燕透露這座建物的小秘密：「安藤大師願意免費不收設計費，來台中設計全世界第4座、台灣第1座童書之森，但他開出非常嚴格的條件，包含不得干涉設計、要參與選址、不要政府編列預算、需由民間企業興建捐贈，最終在忠泰建設與聯聚建設大力協助下，促成這樁美事。」

文化局長陳佳君表示：「這個個案自2017年就開始接洽安藤大師，包含地點選址要幸福宜居，透過忠泰文化藝術基金會的支持，來回4年，2021年才訂下地點，直至今日終於可以如期動工。」

「童書之森 台中」不僅由安藤忠雄規劃，市府選定精華地，忠泰建設捐贈相關規劃，聯聚建設捐贈執行興建，等同於最頂資源傾注，吸引北中兩間豪宅建商攜手合作，增添可看性與期望值。

此次開工也特地連線大師安藤忠雄，他說：「為了台中設計童書之森，外型是一個橢圓形，也是一個孵蛋的意象，意味著人類跟自然找到平衡，才會產生未來，讓台中企業在國際有立足之地，讓台灣超越日本、美國，現在不單單是ＡＩ時代，90億的人口中，讓孩子有判斷生存的能力，只能靠閱讀。」

▲「童書之森 台中」原為停車場，預計2026年完工。（圖／記者陳筱惠攝）

聯聚建設創辦人江韋侖則是於致詞時提到：「感謝盧秀燕市長的愛心與決心，及臺中市府各單位共同的付出，也特別向安藤忠雄先生致敬，願意為下一代打造世代傳承的快樂學習生活空間。」，已經成為爺爺的江韋侖先生，有感而發地分享：「未來孩子們在童書之森的歡樂聲，會是我們臺中市民共同的幸福」



他同時也笑說：「童書之森歷時4年籌備，但市府要求我們1年半完成，雖然不是容易的事，但為了下一代更美好的未來，這是一個共同的使命感。」

▲台中近年開啟圖書館元年，再加入「童書之森 台中」，打造文化城市。（圖／記者陳筱惠攝）

而台中近年開啟圖書館元年，包含另一位日本大師隈研吾所打造的「勤美術館」也同樣於近期開幕，深受西區民眾喜愛。而全世界唯一圖書館＋美術館的「台中綠美圖」也將在年底啟用，加上興建中的北屯溪東圖書館、東勢許良宇圖書館與南屯區羅布森圖書館等，新建的圖書館都備受市民深受期待。

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