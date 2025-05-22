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「香都大飯店」改建案驚見迫擊砲　在地澄清：不是挖到的！

▲▼ 中山區工地 。（圖／記者項瀚攝）

▲中山區「香都大飯店」改建案傳出驚見迫擊砲。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中山區「香都大飯店」改建案傳出挖到迫擊砲，但在地人士透露，迫擊砲並不是開挖時「挖到的」，而是在處理飯店隔壁、一同參與重建的老屋過程中發現的，軍方已協助處理，全案重建不受影響。

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今（22日）台北市中山區長安東路一段52巷工地驚見「迫擊砲」，有媒體報導，是在工地中「挖到的」，第一時間警方已經緊急封鎖現場，通知軍方前來處理。

該工地是「香都大飯店」改建案，但出現「迫擊砲」是飯店旁一起參與改建的老屋部分。在地知情人士透露：「不是在開挖時挖到迫擊砲，而是在拆除老屋過程中，處理屋內雜物時發現的。」

現在這顆「迫擊砲」已被軍方帶走，全案改建進度不受影響，據了解該案基地240坪，將規劃為住宅大樓，拆屋過後就會馬上興建，但推案時間、價格尚未確定。

▲▼北市中山區一處工地，在施工挖出迫擊砲。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲現在這顆「迫擊砲」已被軍方帶走。(圖／記者邱中岳翻攝）

住商不動產南京建國加盟店主任吳礎辰表示：「該案地段條件不錯，位於長安東路靠新生北路，步行得到捷運松江南京、中山、善導寺站都生活機能佳，但缺點是鄰近條通，多少會有夜生活抗性。」

吳礎辰指出：「這一帶老屋多、新案少，換屋需求強，該案若規劃市場主流的中小坪數，成交單價3位數是基本的，在建商品牌力的加持下，有望來到120萬元水準。」

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關鍵字：炸彈工地挖到砲彈重建工地中山區

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