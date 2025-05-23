輝達AI辦公室欽點香蕉碼頭　在地：成屋買得到2字頭

▲輝達生成式AI主權辦公室，則位於高雄亞灣的香蕉碼頭。（圖／高雄市經發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

輝達執行長黃仁勳再次來台，除引發「仁來瘋」熱潮，此次宣布台灣總部落腳北士科，引發周邊房市大震動，而輝達生成式AI主權辦公室，則位於高雄亞灣的香蕉碼頭，該區還有股王信驊確定進駐，周邊房價2字頭可入手。

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黃仁勳日前宣布，台灣總部「星群」設在台北市的北投士林，消息一出隨即震撼市場，而沒搶到總部的高雄，則被黃仁勳點名為「數位孿生城市」。高雄市長陳其邁表示，高雄市自去年起，即布局成為數位孿生城市，攜手NVIDIA、Linker Vision與中華電信合作，在香蕉碼頭成立生成式主權AI辦公室，推動相關應用計畫。

此外，全球第一大伺服器管理晶片供應商、股王信驊科技，也在香蕉碼頭設立研發中心，預計Q2啟用，讓周邊房市發展備受矚目。

類型 2020年均價 (萬) 2024年均價 (萬) 漲幅 (%) 預售 31.3 50.5 31.3 成屋 26.1 27.1 3.8

▲香蕉碼頭生活圈5年房價。資料來源：內政部實價登錄。（ETtoday製表）

根據實價揭露，香蕉碼頭周邊預售案多分布在鹽埕，少數位於前金。從2020年均價每坪30.1萬元，2024年已達50.5萬元，早買5年、單價直接省下20萬元，出現3成漲幅。而成屋還有2字頭，從26.1萬元至27.1萬元，微幅小漲3%。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，鹽埕、前金區是高雄早期發展最熱鬧的商圈，生活、商業機能發達，又有愛河、高雄港景觀，部分新推案主打具景觀優勢，因此拉高平均房價。

而交易也呈現兩極化，屋齡不是極新就是極老，從房價來看，中古屋有不少屋齡30年以上大樓，受屋齡影響，每坪均價還在2字頭，千萬元內還能買到30坪大樓，小資族對於以相對便宜的價錢，入住市中心高齡屋接受度也較高，近期 詢問度也飆高。

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