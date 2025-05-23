皇翔營收重返百億寫8年新高　廖年吉看房市只說5字

記者項瀚／台北報導

皇翔建設（2545）今（23日）召開股東會，該公司去年營收重返百億元大關，達123.9億元創8年來新高。然而面對當前房市冷清，公司如何因應？董事長廖年吉僅表示：「照常一樣啦！」仍有辦法穩定銷售？他說：「對啊！」

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▲皇翔建設（2545）今（23日）召開股東會。（圖／記者湯興漢攝）

皇翔建設（2545）今（23日）召開股東會，皇翔董事長廖年吉致詞時表示：「去年上半年受新青安政策鼓舞，成交熱絡，下半年央行貸款限縮，成交量受到影響，但工料上漲、通膨考量下，地點好的精華區個案，仍穩定成長。」

然而，面對近來房市冷清，有何看法？公司會如何因應？面對媒體提問時，廖年吉僅簡單回應：「照常一樣啦！」仍有辦法穩定銷售嗎？他回答：「對啊！」

皇翔承認去年營收123.9億元、年增161%，重回百億大關，並創下近8年來新高紀錄。稅後淨利為29.6億元、年增近298%，EPS（每股純益）則來到9.05元。

▲皇翔去年繳出123.9億元營收表現，創8年新高。（表／記者項瀚製）

股東會中，皇翔通過配發現金股利4.5元，優於去年的2.3元，若以昨（22日）收盤價52.7元計算，殖利率來到8.5%水準。

去年皇翔獲利大幅成長，主要來自於總銷66億元的土城「皇翔MRT」完工入帳，今年則有總銷27億元的土城「皇翔泱美」完工入帳，以及其他成屋銷售、商用不動產租金收益。

其中最受矚目的是北車商辦「台汽北站」，皇翔發言人游玉華表示，目前該案出租率約達5成，而若全數出租，每年可貢獻6~7億元租金。

新推案方面，皇翔今年將推出中正區「皇翔柏悅」和「皇翔柏金」，總銷合計110億元。另外，永和區「大陳單元3」公辦都更也可能在今年推出，該案總銷估300億元，因此3大案合計達410億元。

▲永和區「大陳單元3」公辦都更也可能在今年推出。（圖／記者項瀚攝）

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