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跌破眼鏡！　全台最抗跌重劃區「房價年漲26%」

▲▼ 林口 。（圖／記者項瀚攝）

▲統計今年最抗跌的10大重劃區，前3名包括高雄新市鎮、西屯十二期重劃區、林口新市鎮。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

房市寒冬持續，許多重劃區買氣慘淡，但價格沒有出現大規模下跌，反而依舊堅挺，消費者想撿便宜可得再等等。市調統計今年最抗跌的10大重劃區，前3名包括高雄新市鎮、西屯十二期重劃區、林口新市鎮。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

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現階段受政策利空、市場信心薄弱等衝擊，多數重劃區來人降至冰點，買氣更是慘兮兮，但即便如此，房價還是沒有出現想像中的「大場面」，最多是開價回歸區域行情。

而部分自帶聲量的區域，在話題支撐下價格依舊堅挺，消費者想撿便宜可得再等等。 數字科技（5287）旗下《591新建案》統計近2年全台重劃區的房價變化，前10名地區仍有1~2成漲幅。

▲▼ 。（表／591）

▲《591新建案》統計近2年全台重劃區的房價變化。（表／《591新建案》統計）

其中，高雄橋頭區高雄新市鎮從去年3字頭，一口氣漲破40萬元，較去年大漲26%奪冠，堪稱「蛋白熟成蛋黃」的最佳案例。

《591新建案》新聞公關組副主任畢務潔表示：「該區過往受限地理位置，且機能尚處發展，採買上仍需仰賴楠梓、橋頭等市區機能，算是相對冷門區域，如今因捷運紅線途經，再加親民3字頭價位，又有橋科等題材增添房價想像空間，都能獲得吸引北高雄首購及置產族青睞。」

緊追在後的台中西屯十二期重劃區、新北林口新市鎮，單價雙雙達6字頭，年漲多達21%、17%，完全無懼這段期間房市的風風雨雨。

畢務潔表示：「相較七期、水湳經貿等知名熱區，位在同樣台中西屯區的亞軍十二期重劃區卻顯得低調許多，然而在兩大高價區環伺下補漲效應明顯，且因土地飽和、新案供給有限，進一步推升房價力道，短短1年每坪就漲了近11萬元，相當驚人。」

至於季軍林口新市鎮，畢務潔表示：「自機捷通車後迅速成為北台灣房市當紅炸子雞，本次漲幅最大的落在中段家樂福生活圈，目前當地在線個案高達22筆且有逾萬戶的銷售規模，是主要熱區之一，今年在指標案拉抬下，均價直逼7字頭，隨著就業及建設持續兌現，當地行情仍有機會繼續走揚。」

得意佳副總陳威任表示：「今年整體房市交易量縮，不同地段、建商品牌的銷售與價格表現，也將有很大的差異，以林口來說，區域發展成熟，未來持續都有利多將兌現，且人口持續增長，自然成為比較保值的地段選擇，林口在新北市的地位已逐漸成為蛋黃區。」

但整體而言，展望今年後續房市表現，《591新建案》表示：「由於關稅戰等外部利空持續衝擊下，市場仍需時間消化利空，且在觀望情緒發酵下，買方猶豫期拉長，短期內成交量勢必不樂觀，更進一步影響建商在下半年如928檔期的布局。」

《591新建案》表示：「重劃區作為供給主力，除了得面臨量縮走勢外，若缺乏價格調整或促銷策略的彈性，銷售壓力恐將延續，苦日子還得持續一陣子。」

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

關鍵字：重劃區房價抗跌下跌林口十二期高雄新市鎮591新建案

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