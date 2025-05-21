仁武故事公寓開價258萬賣　在地指「還可砍」估成交總價帶

▲高雄仁武有間凶宅在網上求售，17.4坪公寓開價258萬元，強調是稀有低總價好入手。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

高雄仁武有間凶宅在網上求售，17.4坪公寓開價258萬元，強調是稀有低總價好入手，專家表示，開價符合區域行情，議價空間相當可觀，總價有望壓低至130~180萬元左右的親民價，吸引投資客入手。

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文，有間位於仁武灣內國小附近的懷舊3房公寓，因屋內曾發生燒炭事件成為凶宅求售。

根據銷售資料，該物件位於仁武區，為建坪17.4坪公寓，屋齡46年，開價258萬元，換算單價14.8萬元，並強調鄰近仁雄、灣內商圈，附近有灣內國小、灣北公園，生活機能便利，雖然屋況需整理，不過堪稱「稀有低總價好入手。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，根據實價，灣內國小周邊若為中古公寓型產品，總價帶約落在200~300萬元，成交單價約12萬元上下，而此戶目前開價不管是總價或單價，都與市價無異，以事故屋打5~7折研判，目前此案仍有不小議價空間。

▲灣內商圈附近有灣內國小、灣北公園，生活機能便利。（圖／記者張雅雲攝）

賴志昶說：「此案屬低總價物件，若經議價，甚至有望以130~180萬元的親民價格入手，不過事故屋無論事件，都有貸款難問題，且屋齡已高，又未經整理，因此有意入手者須準備較高自備款，並需準備妥當裝修費用。」

高雄市仲介公會副理事長陳揚智分析，仁武區有仁武綜合性產業園區，附近還有大社石油化學產業園區等優勢，具就業人口的剛性需求支撐，研判較可能吸引投資族群入手出租使用，整層依屋況月租金約1~1.2萬元，但整體由於買方有限，若無一定的價格折扣，銷售恐有難度。

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