11位地主取得共識　高雄地王旁「最貴菜園」2.65億出售

▲三多商圈地段精華，有新光三越、SOGO等多家百貨，長期蟬聯高雄地王寶座，附近巷弄卻有空地長期空置，打包價開出2.65億元求售，堪稱最貴菜園。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

三多商圈地段精華，有大遠百、新光三越、SOGO等多家百貨，長期蟬聯高雄地王寶座，附近巷弄卻有空地長期空置，打包價開出2.65億元求售，堪稱「最貴菜園」，換算土地單價約100萬元，信義房屋專家表示，該區素地有限，有機會吸引建商收購。

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▲根據《Google Maps》最早街景顯示，該地早在2009年就是菜園。（圖／翻攝自Google Maps）

高雄大遠百前的三多四路，連續12年蟬聯高雄地王寶座，每坪達195萬元，連帶三多商圈也蟬連地王寶座多年。附近文橫三路巷內有塊空地，面積約160.33坪，為特商2用地，建蔽率50%、容積率300%。根據《Google Maps》最早街景顯示，早在2009年就是菜園。據附近居民表示，該筆土地閒置多年，之前都是種菜、種花，這1~2年才圍起圍籬。

而該筆交易打包一起出售的還有南天街上1間店面，為地上1樓透天，地坪104.67坪、建坪30.43坪，為特商2用地，建蔽率50%、容積率300%，原本為22號公園人文咖啡館，2018年熄燈後，就空置至今。2塊基地面積合計265坪，屋主開價2.65億元，換算土地單價100萬元。

▲該筆交易打包一起出售的還有南天街上1間店面，為地上1樓透天。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，2塊基地面向不同，僅小部分面積相鄰，地主共有謝、陳、吳姓自然人共11位，分開來看，地坪均不到200坪，若能整合基地周邊公寓改建，未來開發機會較大。

信義房屋三多捷運店經理徐珮凰表示，三多商圈地段精華，鄰近新光三越、SOGO等百貨，吸引建商卡位，不過因可建地不多，土地交易稀少，建商多以整合為主，該區公寓屋齡約30年，成交價依樓層、屋況不同，單價大約落在17~20萬元，1樓若可停車，單價約45~50萬元。

位置 面積 使用分區 現況 開價 文橫路巷內 地坪 160.33 坪 商2(建蔽率50%、容積率300%) 空地 2地一起出售2.65 億 南天街 地坪 104.67 坪、建坪 30.43 坪 商2(建蔽率50%、容積率300%) 咖啡館2018年熄燈後空置至今 -

▲出售2基地小檔案。（ETtoday製表）

華友聯集團執行副總經理吳家德表示，三多商圈地價單坪落在100萬元上下，不過若想整合，難度相當高，若地主間意見分歧，僅需1~2戶反對，整個計畫便可能停擺，現在都市更新進展緩慢，主要原因就在於地主間協調困難，部分地主因對價格或條件不滿而「拿翹」，導致整合失敗。吳家德說：「若能成功整合，該區未來新案開價至少也要5字頭。」

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