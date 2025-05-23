【廣編】「遠傳SKY GARDEN 」免震垂直微森系建築

▲搭載日本研發免震系統，高規安全結構，重新定義桃園豪宅標準。圖為外觀3D示意圖。

圖、文／遠傳 SKY GARDEN提供

層峰人士的置產理想，不僅在於地段與地位，更在於打造無可取代的獨特價值。當高端人士閱盡無數豪邸，依然為之驚艷，「遠傳Sky Garden」正是其中少數——座落於桃園中路重劃區核心，環抱20公頃綠意，坐擁城市花園的自然盛景。空間設計團隊匠心獨具，精雕細琢出媲美現代美術館的公共空間，專為層峰人士量身打造獨享格調與私域尊榮。這棟建築不僅是居住場所，更是一場視覺與心靈的藝術享受，引領桃園建築界邁向嶄新高度，為靜奢生活注入永恆新章。

為強化居住安全品質，「遠傳Sky Garden」採用日本高規「免震系統」，利用緩衝材料將建築物與地面分離，吸收高達70%地震能量，穩定控制水平位移，顯著降低搖晃程度並保護結構安全，此舉不僅提升豪宅標準，更彰顯對極致居住品質的堅持與承諾。

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此外，獨具匠心的「跳島陽台美學」，也為每一個住戶打造開放、流暢的生活空間，讓綠意與自然和諧交融，將生活與四季變換的景致緊密連結，創造出一種與大自然共生的居住體驗。

【遠傳 SKY GARDEN】

長昇事業夥伴50年獻禮｜遠傳建設

風禾公園3分鐘｜稀有垂直景觀陽台

限量 92 席｜72-156坪

預約專線｜03-316-2999

建案資訊｜https://stdg.tw/ycg/