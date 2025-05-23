擔心買2樓會爆管　過來人勸入手前「跟建商討1圖」：3樓也避開

▲擔心買2樓會有爆管問題。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

過去不論是公寓還是大樓，老一輩都會極力勸阻不要買2樓，會遇到水管堵塞或爆管，有網友表示，最近在看預售屋換約的物件，擔心2樓會有爆管的問題，不過房仲要他別擔心，因為物件沒有露台，不會有水管的問題，對此，信義房屋專家表示，以新建案來說，管道轉折處已不會設在2樓，不會有管線問題。

有網友在Dcard發文，擔心2樓會有爆管的問題，房仲表示，每一層都有轉彎處匯集到公共管，都在每一層廚房的上方，「現在很少有轉彎全都按在2樓」此外，由於公設在1樓，大樓不是獨立管線，排汙會到公共管，再到2樓有露台的地方轉彎去污水下水道，不過物件沒有露台，因此沒有這個問題。不過原PO仍擔心，「意思是2樓露台戶要擔心爆管嗎？」

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貼文曝光，過來人分享，「我買房的時候也有考慮不買2樓，但老家2樓住了20幾年從來沒爆管過，最後想想，住這麼久了也沒什麼問題，更何況是新房子，所以最後我預售屋入手2樓，價格也比較甜」、「我們買2樓殺價，便宜近500萬，目前社區管路有問題的都不是我們」、「現在共管都做3樓比較多了，2樓是做獨立管線，但是3樓塞到真的廢水溢出來，2樓也會遭殃就是了」。

有網友建議，「看建商的給排水圖是最準的，通常1樓只要不是住家而是公設，管道轉折處就會在2樓」、「建議請對方出示管路圖面（可以請對方跟建商要看看），沒有圖口說無憑」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，舊公寓及老大樓的2樓戶常被設計為建物排水管線的轉折處，當樓上管線堵塞時，2樓住戶最容易受影響。然而，現代新建案多採新工法，已經不再將管線集中設於2樓，屋齡已20～30年以上才需擔心。

曾敬德建議，住戶可以定期檢查社區管線，並留意排水口是否有異常現象，如濾網冒泡或管線堵塞。曾敬德也補充，2樓通常是全社區最便宜的樓層，採光通常較差，也有可能是車道戶。