流標8次！近文山特區30坪凶宅公寓　勇者加價13萬拿下

▲高雄文山特區附近有間老公寓，過去曾發生非自然死亡案件成為凶宅，流標8次，22日開標由自然人以251.3萬元得標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄文山特區附近有間老公寓，過去曾發生非自然死亡案件成為凶宅，2021年首度出現在法拍市場，歷經8次流標，今年邁入第三輪四拍，22日開標，出現4組人馬搶標，最後由自然人以251.3萬元得標。

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該物件位於三民區民信路，遭拍賣原因為「清償債務」，屋齡46年，為公寓3樓，建坪30坪，根據法院筆錄表示，該物件2015年曾發生民眾於屋內溢頸上吊死亡，成為凶宅。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該公寓從2021年就流入法拍市場，第一輪第一拍底價為430萬元，曾在三拍以340萬元標出，因故取消得標後，2022年重新進行三拍再流標，後又歷經第二輪共二拍流標，一路流標至今，已進入第三輪法拍的四拍，換言之已經流標8次，連底價也從第一輪一拍的430萬元打了約55折。

22日進行四拍，底價為238.2萬元，出現4組人馬積極搶標，最後由自然人加價13.1萬元，以251.3萬元得標，溢價5.4%，換算單價僅8.3萬元。

▲覺民路、澄清路商家林立，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，該物件位於三民區覺民商圈，鄰近鳳山最熱鬧的文山特區，覺民路、澄清路商家林立，商業機能相當發達。

鄭啟峯表示，高雄房價愈漲愈高，公寓具室內實坪大的優勢，加上可以用低總價同享文山特區的生活機能，近年吸引不少首購族到該區購屋，該區發展早，公寓多為屋齡40年以上，1樓作為住家用途，單價約30萬元，可以作為店面使用的話，則上看40~50萬元，2、3樓單價落在約20萬元上下，4樓以上約為15~17萬元。

就算是公寓凶宅，鄭啟峯分析，以得標價來看也是相對低於區域行情，而公寓3房租金約1.2~1.5萬元，凶宅約為8000~1萬元，換算投報率也有3.8~4.7%，加上屋齡老舊，若有危老或都更機會，一旦重建可解決凶宅問題，未來價值更高。

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