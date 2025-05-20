整合15年只剩這棟不拆！　建商砸天價買樓仍留「月牙孤島」

記者項瀚／台北報導

松山區塔悠路出現「月牙孤島」，該案歷經15年整合，過去還曾送都更被市府退回，最後建商不惜以3倍價格，購入頂樓戶，每坪飆155萬元天價，轉為危老案，該案變身為「沐青」正式推出，每坪開價120~135萬元。

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▲松山區塔悠路出現「月牙孤島」。（圖／記者項瀚攝）

1年半前《ETtoday新聞雲》報導，松山區塔悠路4樓公寓以4308萬元交易，權狀27.7坪，換算單價高達155.4萬元天價，創下松山區公寓歷史最高價。經查謄本，買方為億安建設，背後即為知名營造公司億東營造。

當時就有土開業者分析，經查該案過去曾送件都更，基地面積312坪，但在事業計畫環節被市府退回，建商有可能轉推危老，但需經100%所有權人同意，因此高價購入公寓頂樓，以利成案。

果真，該案近期已拆除，並推出新案「沐青」，基地面積縮小為240坪，側邊有一棟公寓沒有參與都更，「‘月牙孤島」獨自豎立在角落，景象也有些突兀。

負責代銷的尊邸行銷經理石亞文透露：「億安過去歷時15年整合，但遇到不同意戶，只能切割其中1棟、共計10戶，而本案將興建為15層建物，共規劃88戶，其中住家83 戶，可售55戶，規劃16~35坪，每坪開價120~135萬元。 」

石亞文指出：「本案客層以35~40歲的首購族居多，買盤具有頗為明顯的地緣性，像是松山在地居民，以及正內湖科學園區上班的消費者。」





▲松山區新建案「沐青」小檔案整理。（表／記者項瀚製）

房市專家何世昌表示，以台北市的地段門牌來說，塔悠路環境條件相對差了一些，且本案有高架橋遮蔽視野採光的抗性，但中高樓層還是能訴求河岸景觀，加上小坪數規劃，成交單價破3位數也屬合理。

剛好有屋齡6年的社區「楓韻晴川」，基地面積僅150坪，規劃套房，中低層成交價站8字頭，中高樓層則有9字頭表現。往另一頭走，也就是饒河街方向的新案「松捷樂」、「松蔦青語」也都有9字頭、甚至3位數的成交。

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