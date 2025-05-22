房貸利率2.36％創新高　成數降至20季新低

▲Q1平均房貸利率高達2.36%，寫下2009年統計以來歷史新高。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

Q1平均房貸利率高達2.36%，寫下2009年統計以來歷史新高，平均房貸成數則為71.82%，寫下近20季以來的新低。信義房屋專家表示，顯示銀行手上資金部位有限，拉高利率與相關手續費用，同時間部分銀行對於徵信條件也更為嚴謹。

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根據聯徵中心最新公布的2025第一季房貸統計顯示，受到央行房貸管控政策影響，今年Q1新增的近3.6萬個申貸樣本中，平均房貸利率高達2.36%，寫下聯徵中心2009年公布統計資料以來的新高紀錄。

另外，平均房貸成數為71.82%，寫下近20季以來的新低，平均房貸金額也在連3季站上千萬元後，Q1出現房貸金額跌破千萬的現象。

▲今年Q1房貸利率寫下2009年以來新高，房貸成數則是20季新低。（表／信義統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「受限於央行第七波管制、銀行採以價制量的策略，房貸利率寫下09年以來單季新高，銀行也因為手上資金部位有限，拉高利率與相關手續費用。」

同時間部分銀行對於徵信條件也更為嚴謹，房貸成數剩下71.82%，曾敬德直言：「從這些跡象，也不難看出房貸吃緊的狀況，建議現在購屋族買房前頭期款要抓多一點，準備3成以上比較保險。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，川普關稅利空暫歇，現在影響市場買氣的主要還是央行的資金控管，借不到錢、高利率、成數低都是很大的影響，因此也可以觀察到二手市場首當其衝，預售案則有比較長的付款機制，相對來說市場表現會略好一點點。

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