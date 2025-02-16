ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

平常回家都可以搭！他看房才知「公寓沒電梯」　網虧：條件不錯

▲桃園市某社區一名海軍退役男子，去年5月間趁搭電梯丟垃圾時對樓上小六女童身狼爪襲胸摸下體，事後挨告卻否認。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO這才知道絕大多數的公寓沒有電梯。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

公寓通常是指6樓以下的房子，且大多沒有電梯。不過近日就有網友發文表示，因為他家一直都有獨立的電梯，所以最近才意外得知，原來有些房子是沒有電梯的，公寓要加裝電梯應該也蠻麻煩？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「原來很多公寓是沒有電梯的」為標題發文，提到他最近正好在看房子，覺得有好幾間都很不錯。不過，他後來卻從別人口中得知，公寓沒有電梯，讓他感到新奇。

原PO進一步透露，因為他家有獨立的電梯，所以從沒想過會有房子沒電梯，有沒有人的家真的是沒電梯的呢？難怪電梯大樓會比較貴，只能爬樓梯感覺很麻煩，但公寓要加裝電梯應該也很麻煩。

▲▼電梯。（圖／pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你生活條件不錯」、「沒電梯真的超麻煩，買家具要搬上去頭很痛」、「華廈跟公寓的差別」、「在笑我家是嗎」、「你家有應該是大樓不是公寓吧」。

還有網友回應，「以前沒有電梯才是正常吧」、「超級多好嗎？老公寓很多都沒」、「5樓有電梯的根本稀有物件」、「沒電梯的房子比有電梯的多很多」、「公寓基本上都是沒有電梯的，而且樓層也比較低，有電梯的通常都是大樓居多，除非後期另外加裝電梯」、「公寓不就是沒有電梯的意思嗎」。

關鍵字：公寓電梯PTT

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

平常回家都可以搭！他看房才知「公寓沒電梯」　網虧：條件不錯

公寓通常是指6樓以下的房子，且大多沒有電梯。不過近日就有網友發文表示，因為他家一直都有獨立的電梯，所以最近才意外得知，原來有些房子是沒有電梯的，公寓要加裝電梯應該也蠻麻煩？貼文曝光後，引發網友討論。

41分鐘前

「一期+二期」新北最大！三峽國光二期青年社宅921戶　預計3月完工

新北市三峽區長施玉祥12日在市政會議報告時說，三峽國光二期青年社會住宅共921戶，規劃設置托育中心、幼兒園及托老中心等多元社會福利設施，預計3月完工。

56分鐘前

靜巷內的房子「為何比較少人感興趣？」　專家曝關鍵：太小了

買房的時候，會選擇住在相對安靜的巷弄裡面，還是住在幹道上？近日有網友發文表示，有條巷弄的房子明明不太有噪音問題，但是詢問度卻比同地段的幹道還要低，這是為什麼？對此，信義房屋專家指出，靜巷6公尺內的話，有意買房的人可能也會覺得巷子太小。

4小時前

台鐵高雄機廠將變「親子遊樂園」　在地：可望複製駁二效應

台鐵高雄機廠曾是南台灣最大的車廂維護廠房，歷經10年，內政部都委會日前審議通過都市計畫變更案，將劃設2處公園、2處停車場等，其中，原本的貨車工廠將改造為高雄親子遊樂園，信義房屋專家表示，完工創駁二效應，機廠首排中古房價已站3字頭。

4小時前

裝修成本1坪5萬變10萬　業者：缺工是最大痛點

2025年將迎來史上最大預售屋交屋潮，在房價高漲的年代，更有購屋族透露現在出手「要住到80歲」的想法，台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立認為，目前裝修費用一坪從5萬元變10萬元以上，缺工比缺料影響更大。

6小時前

首購族選房總價逼近豪宅線　網友驚呼：重新定義首購

有網友貼出2個台中市目前預售中新案，以首購族之姿詢問其他網友意見，不過定睛一看，2案總價皆突破3000萬元，甚至逼近豪宅天花板，也讓其他網友歪樓「現在首購族的手骨也太粗！」

2/15 15:00

萬丹凶宅開價628→458萬求售　房仲竟稱：新婚夫妻首選

高房價時代，窮比鬼可怕，連帶凶宅近年詢問度也攀高。屏東萬丹有間凶宅，開價從628萬元降到458萬元，強調「低總價好入手、新婚夫妻首選」，除網友大讚有誠意降價外，還有網友忍不住詢問是「因為有老人會幫忙顧小孩嗎？」

2/15 13:00

頭期款一樣「要選市區老屋or郊區預售屋？」　網友答案一面倒

存足頭期款，會想住在市區還是郊區？近日有網友看中兩間頭期款一樣的透天厝，如果住在市區的話，因為是老屋，所以房貸壓力較小；郊區則是預售屋，每個月要繳的房貸較多，大家會如何選擇？對此，信義房屋專家認為，其實還是要看透天厝本身的條件。

2/15 11:20

他豪擲6.4億買殯儀館第一排　改建停車場爽賺現金兼養地

住宅嫌惡設施榜上有名的少不了「殯儀館」，周邊土地也因此抗性少有買賣，不過台中市北區的「臺中崇德殯儀館」第一排土地，過去913.85坪土地以無貸款總價6.39億元交易成功，如今該土地也從一片荒煙蔓草變成1小時收費60元的停車場。

2/15 11:00

一月房市冷吱吱！專家搖頭「沒嗅到反轉」：還那麼多人買

在央行祭出第七信用管制後，房市買氣持續下探，房市專家何世昌近日報告一月新建案市況，「跟天候一樣冷吱吱，成交量掉很低。」不過，以他個人「體感」的感覺，新建案價格在微幅上揚中，並未出現反轉修正，坦言這種說法有點煞風景，「並不是說房價不會跌，而是目前還沒嗅到反轉的味道。」

2/15 10:16

勇鷹高教機失事！飛官成功跳傘獲救　賴清德籲立院支持國防預算

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

全家擠2房1衛！母懷第7胎　長..

他豪擲6.4億買殯儀館第一排　..

委託六家賣！屋主嘆小套房「三個..

新北黃金地段停車場掰了！變身中..

網哀「全台最重要的小七倒了」 ..

萬丹凶宅開價628→458萬求..

裝修成本1坪5萬變10萬　業者..

預售房市被打到剩2成　台中上櫃..

新店央北房價衝　隔壁「地位顯赫..

新光三越損失恐破60億　業界估..

ETtoday房產雲

最新新聞more

平常回家都可以搭！他看房才知公..

三峽國光二期青年社宅921戶　..

靜巷內的房子為何較少人感興趣？..

台鐵高雄機廠將變「親子遊樂園」..

裝修成本1坪5萬變10萬　業者..

首購族選房總價逼近豪宅線　網友..

萬丹凶宅開價628→458萬求..

頭期款一樣「要選市區老屋or郊..

他豪擲6.4億買殯儀館第一排　..

一月房市冷吱吱！專家搖頭曝：沒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366