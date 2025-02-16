平常回家都可以搭！他看房才知「公寓沒電梯」　網虧：條件不錯

▲原PO這才知道絕大多數的公寓沒有電梯。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

公寓通常是指6樓以下的房子，且大多沒有電梯。不過近日就有網友發文表示，因為他家一直都有獨立的電梯，所以最近才意外得知，原來有些房子是沒有電梯的，公寓要加裝電梯應該也蠻麻煩？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「原來很多公寓是沒有電梯的」為標題發文，提到他最近正好在看房子，覺得有好幾間都很不錯。不過，他後來卻從別人口中得知，公寓沒有電梯，讓他感到新奇。

原PO進一步透露，因為他家有獨立的電梯，所以從沒想過會有房子沒電梯，有沒有人的家真的是沒電梯的呢？難怪電梯大樓會比較貴，只能爬樓梯感覺很麻煩，但公寓要加裝電梯應該也很麻煩。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你生活條件不錯」、「沒電梯真的超麻煩，買家具要搬上去頭很痛」、「華廈跟公寓的差別」、「在笑我家是嗎」、「你家有應該是大樓不是公寓吧」。

還有網友回應，「以前沒有電梯才是正常吧」、「超級多好嗎？老公寓很多都沒」、「5樓有電梯的根本稀有物件」、「沒電梯的房子比有電梯的多很多」、「公寓基本上都是沒有電梯的，而且樓層也比較低，有電梯的通常都是大樓居多，除非後期另外加裝電梯」、「公寓不就是沒有電梯的意思嗎」。