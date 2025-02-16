租屋想換門鎖！房東喊「前房客很單純」拒絕　過來人曝1解方

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



社群中心／綜合報導

如果房東不想讓房客換鎖，該怎麼辦呢？一名網友表示，換新住處後有跟房東說想換鎖，但對方卻不斷說很麻煩、能不換就不換，讓他有點困擾。對此，不少過來人紛紛給意見，「直接說你會自己出錢換！」

原PO在Dcard發文表示，最近剛找到新租屋處，有告知房東打算換鎖，對方雖沒直接拒絕，但不斷和他說前房客很單純、不會偷打鑰匙、換鎖很麻煩等，「我說沒關係，為了安全還是換一下，他就一直跟我講換鎖有多麻煩，能不換就不換，後來只好跟他說我再考慮，還是我就不管他，直接換了？」

貼文發出後引起討論，不少人紛紛留言，「這種很簡單，不會影響到門，不用跟房東討論，自己買來裝，搬離時安裝回舊鎖就好」、「看你換鎖是真的要防小偷還是防房東，如果不是要防房東，換一個外觀一樣的，然後一把備份鑰匙給房東，大部分人不會不讓你換」、「我換鎖沒跟房東說過，我租屋第一件事就是把整個房間邊邊角角全拍照，要換什麼都自己換，退租前把全部都變回原樣」。

也有人認為，如果表明要自己出錢換，房東應該不會拒絕，「你說自己出錢換，應該就不會不同意了吧」、「感覺房東是不想出錢吧，跟他說換鎖的錢你會自己出，鎖匠你會找，應該就沒事了吧」、「你就說原本的鎖有點舊了，我出錢幫你換一個全新的，門片也維持原樣，保證不會受損，房東應該就會答應了」。