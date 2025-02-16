專家曝2025年「移神桌安神位」坐向：利南北不利東

▲住家的神桌、神位也與風水息息相關。（圖／楊登嵙提供）

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名門命理楊登嵙教授指出，每個人都想住到旺財旺運的房子，而房子的朝「向」影響運勢是很大，會為宅主人帶來好風水，帶動好運勢的轉動。「向」指的便是大門的方向。這裡所說的大門方向，指的是自己大門的朝向為方向，即站在自家大廳往自家大門看出去的方向為方向。今年（2025年）歲次乙巳年，農民曆上標註「大利南北，不利東」，就代表若住家是座東向西，最好今年都不要進行整修、移神桌安神位或搬家入宅。

萬一神明及公媽坐向剛好就是這個坐向，那該如何處理？名門命理楊登嵙教授傳授，可將神明爐及公媽爐「浮爐」，「浮爐」就是將爐底下放置包紅紙的壽金，底下再放陶盤或瓷盤，表示隔開，而不是正式安置，以免吸納不佳煞氣；第二年再擇日將爐底下放置包紅紙的壽金及陶盤或瓷盤移走。

若墳墓安葬剛好就是此坐向，則要將墳墓上插多根塑膠管或竹管，排除煞氣；第二年再擇日將塑膠管或竹管移走。塔位若是此坐向，則在骨甕或骨灰罈底下放置大盤子或蓮花金、蓮花銀紙錢隔開；第二年再擇日將隔開之物移走，正式安座。

除了房屋的朝向外，楊登嵙提醒，在挑選房子時務必要避開以下重大缺失的房子，若無法改善，建議不要購買或承租：

1.浴厠忌緊臨大門口：大門進入家中的右邊為「青龍方」，浴厠緊臨大門口，龍怕臭，而且一進門就遇臭，貴人不臨，甚至還引發口角是非，必然破財連連。

2.浴厠忌在房子中央：浴厠在房子中央，即九宮格之中宮，最重要的太極中心污穢，好運、財運都隨馬桶沖走了、甚至還影響到身體健康，尤以心臟血液迴圈及泌尿系統為甚。

3.爐灶忌位於化糞池之上：爐灶位於化糞池之上，坐屎！必然財運差，健康也不好。

4.爐灶忌位於化糞池之下：爐灶位於化糞池之下，壓屎！必然財運差，健康也不好。

5.爐灶忌靠浴廁：爐灶所靠之牆為浴厠，靠屎！財神爺當然離您遠去。

6.睡床忌位於化糞池之上：睡床位於化糞池之上，坐屎！必然運勢差，健康也不好。

7.睡床忌位於化糞池之下：睡床位於化糞池之下，壓屎！濕氣、穢氣、臭氣壓身，必然運勢黯淡，健康也不好。

8.睡床忌靠浴廁：睡床所靠之牆為浴厠，靠屎！會影響夫妻感情，思考判斷錯誤，財神爺當然離您遠去。

9.壁刀：房子周圍有房子甚至是大樓壁刀沖對，易引發意外血光、官送是非。

10.房子周圍有道路或巷道沖對，會引發意外血光、官送是非。