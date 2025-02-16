買預售屋「只有客廳勉強及格」　他看完房間崩潰了：醜又小

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友三年前買下預售屋，當時他沒有細究格局與管線規劃，如今交屋才發現，天花板梁柱又粗又醜，每個房間超級小，只有客廳勉強過關，讓他不禁後悔；不過，不少網友則勸他放寬心，直言「至少你有買。」

網友在臉書社團「買房知識家」發文吐苦水，三年前他買下一間自己能負擔的預售屋，當時他並未要求建商，拿出立面圖看規劃的管線，甚至主臥室、次臥室的長寬也沒細究，只看他們給的傢配圖就下訂了。

直到今年交屋，他一看瞬間傻眼，「天花板樑柱超級粗（往房間內凸出）又醜（樑柱沒有往外推，是建築師的設計），每間房間小到塞一個雙人床後，幾乎什麼屁也放不下了，臥室看起來可能會住得不舒服，只有客廳勉強可以，偏偏我不可能睡客廳，兩間臥室之間還被一間開放式廚房擋住，不能打通。」

對此，網友們紛紛回應，「有買房的你，未來會感謝以前愚蠢的你；不然你現在的發文，會變成一直都愚蠢的你，當初如果沒買房，現在......」、「個人覺得購買新成屋會比較好點，至少能馬上看得到，是不是自己喜歡的」、「換個角度想，放個幾年價格飆起來再賣掉就好」、「三年前可以選擇買中古屋，而非選擇預售屋」、「3年前買比現在買便宜，還是有好處啦」。