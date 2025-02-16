他好奇為何東京沒有「鐵皮屋、頂加」！眾人吐槽：看不出來而已

▲有網友好奇，為何東京沒有「鐵皮屋、頂加」，引起網友討論。（示意圖／pexels）

記者王麗琴／綜合報導

台灣市容常為人所詬病，尤其是鐵皮屋、頂樓加蓋，更是被視為主因。就有一名網友到東京考察時，發現當地房子都沒有頂樓加蓋和鐵皮屋頂，讓他覺得好奇又疑惑。貼文一出不少網友則打臉原PO，「日本到處都是鐵皮，只是做到外行人看不出來而已」。

該名網友在PTT以「為何東京沒有頂加蓋或鐵皮屋頂」為題發文，表示最近在研究國際金融不動產的他，特地花了半年薪資到東京考察， 卻發現雖然東京和台北天氣差不多，但當地建築物卻少了人類史上重大的發明頂加蓋或是鐵皮屋頂，好奇「是不是因為台灣有獨特的建築美學，才能讓國際薪資偏低的台灣，房價卻可以比肩國際？」

貼文一出，不少人透露日本也是有鐵皮建物，紛紛吐槽原PO，「日本到處都是鐵皮，只是做到外行人看不出來而已」、「其實很多啦，只是人家的鐵皮外觀很好看，不像台灣那樣就死板的鐵皮」、「東京還是有啊，你搭都電荒川線就知道，但也快絕跡了啦」、「單純只是你看不出來，很多複合材一樣鐵皮」、「記得往成田的電車路上會看到不少鐵皮屋，而且他們滿多輕量鐵骨造組合屋整排小套房」。

還有人表示他們有「色彩管理，你看絕大部份的住宅跟店家色系都很一致」、「人家有立法，我們是放推了」、「住國外經驗是，街景好看的區域都會有麻煩的嚴格規定」。