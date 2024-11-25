ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台中　分租哈雷機車旗艦店

▲▼ 台中南屯,老唐牛肉麵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被藝人吳宗憲以4000萬元力往狂瀾的「老唐牛肉麵」，台中店址落腳南屯區龍富路四段。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被藝人吳宗憲以4000萬元力挽狂瀾的「老唐牛肉麵」，台中店址落腳南屯區龍富路四段，近期正式營運，有趣的是該店本來是哈雷機車中區旗艦店，因此「老唐牛肉麵」分店名就叫「台中哈雷機車店」，在地房仲認為該區高單價餐廳林立，一碗200元的牛肉麵相當親民。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

據了解，該店2層樓建築總坪數127.17坪，為本來哈雷機車中區旗艦店，2016年盛大開幕，鄰近74號快速道路，屬於公益商圈後半段，也是台中知名高檔精品車聚集之地。2021年時藝人吳宗憲更是特地南下簽約，在該店購入一台目前行情要價122萬元等級的哈雷Pan America。

▲▼ 台中南屯,老唐牛肉麵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲一碗要價200元的「老唐牛肉麵」來客絡繹不絕，周邊好停車成為優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

吳宗憲愛哈雷並非秘密，據媒體報導4月時吳宗憲甚至傳出要接手哈雷機車位在內湖的直營門市。也顯示吳宗憲在哈雷機車圈的影響力，此次「老唐牛肉麵」入主哈雷機車中區旗艦店，異業結盟模式別出心裁。

據實登揭露，龍富路四段上並未有太多租賃交易，每坪租金單價落在800~950元之間，實際走訪現場，「老唐牛肉麵」與哈雷機車店並未做出區隔，等於吃牛肉麵也能欣賞百萬名車。

晚間時刻，一碗要價200元的「老唐牛肉麵」來客絡繹不絕，周邊好停車成為優勢，謙仁不動產店協理簡剴延分析：「以哈雷來說當二房東裝潢成本要攤提，切店面的一部分出去，租金很難用行情去算，通常其實在中部市場也不常見，因為一般店面房東都很不願分租，會有稅金的問題。」

▲▼ 台中南屯,老唐牛肉麵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「老唐牛肉麵」入主哈雷機車中區旗艦店，異業結盟模式別出心裁。（圖／記者陳筱惠攝）

不過這類有交情的分租，又是由藝人吳宗憲、鹿希派經營。簡剴延說：「目前剛開幕會有話題熱度，牛肉麵聽起來沒有特別貴，一餐抓200元在當地不是很高消費，也因單元二大部分是大坪數豪華餐廳，這種小型店面反而很少，客單價很親民，但是否會退燒，最重要還是賣的產品品質。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

而這類異業合作除單元二，位於14期，鄰近洲際棒球場，四季藝術幼兒園的一樓和地下室結合了藝術空間開設「四季走走」，提供輕食與咖啡，近百個座位也提供場地租借或包場，幼兒園斜槓開餐飲也是市場少見。

▲▼ 台中,14期,幼兒園,私立,招生,四季,房價,語林,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲四季藝術幼兒園的一樓和地下室結合了藝術空間開設「四季走走」，提供輕食與咖啡。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興就說：「現在市況來觀察，不只是鬧區商圈的店面很多重劃區的店家也都運用切割、分租方式來提高建物的價值；付租能力加深除了成本變相降低，也能吸引不同的客群，對產業會有明顯增值作用，一旦商家的生意興隆，將來籌碼都更為雄厚。」

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

關鍵字：台中哈雷機車老唐牛肉麵異業合作吳宗憲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台中　分租哈雷機車旗艦店

被藝人吳宗憲以4000萬元力挽狂瀾的「老唐牛肉麵」，台中店址落腳南屯區龍富路四段，近期正式營運，有趣的是該店本來是哈雷機車中區旗艦店，因此「老唐牛肉麵」分店名就叫「台中哈雷機車店」，在地房仲認為該區高單價餐廳林立，一碗200元的牛肉麵相當親民。

23分鐘前

嘉義市區預售大樓單價衝上54萬　解約率僅0.29%

台積電3月宣布進駐嘉科，周圍房價一飛衝天，市區預售大樓已出現54萬元的天價，創歷史新高，不少在地人都懷疑到底是誰在買？不過根據實登，嘉義市今年僅2筆預售案解約，相較全年680筆住家的成交紀錄，解約率僅0.29%。

53分鐘前

阿瘦皮鞋闆娘2.1億賣大安豪宅　持有5年增值3692萬

大安區豪宅「敦南寓邸」名人住戶多，包括張震、周渝民、Sandy吳姍儒等等。近期該社區7樓戶以2.1億元交易，前屋主持有5年多，增值約3700萬元，漲幅超過2成。經查，前屋主推測是阿瘦皮鞋老闆娘。

1小時前

180元體驗百億豪宅空間　蔦屋共享空間進駐台中老佛爺

日系品牌書店「TSUTAYA BOOKSTORE」最新的台中老佛爺店試營運，此次搭上中台灣獨家的「SHARE LOUNGE」，民眾花180元就可體驗百億建案「忠泰老佛爺」的內部空間，還提供飲品、零食，書籍也可以無限量店內閱讀，讓草悟道特區再添亮點。

2小時前

北市大安區「老宿舍重建」！　規劃128戶社宅2029年完工

國家住都中心於臺北市大安區推出「黎孝好室」社會住宅新建統包工程，預計2029年竣工，將提供約128戶社會住宅。

14小時前

美房貸利率估未年幾年維持6％　反對買賣雙方帶來好處

美國30年固定房貸利率在11月14日當周略降至6.78%，與前一周的6.79%相比變動幅度不大。儘管利率仍處高位，專家認為穩定的利率對房市可能是好消息。

18小時前

陸學者：昔中國房價快速增長成經濟負擔「記取教訓不是回到過去」

中國房地產市場在官方連續刺激措施下會否振衰起敝備受關注，有學者稱「市場不可能回到以前價格快速增長的時代」，而過去房價快速攀高造成日後經濟的負擔，要以此為教訓，讓房市回穩，但不是回到過去。

19小時前

社子島被「1禁令」封印　專家憂台北城被熱壞

台北市社子島開發案吵了20多年，近期台北市長蔣萬安喊出2027拆遷完成、2028準時動工，嚇壞了大批現有居民，深怕一紙公文來就「無家可歸」。專家直言，台北市府打著「居住正義」大旗，宣稱給購屋弱勢的年輕人「來台北有個家」，卻讓壓搾原居者成了另一批「區徵弱勢」，其實鬆開套在社子島頭上「禁限建」的緊箍，就是還給當地居民的居住正義。

20小時前

房市餅變小了！他點名「1類房仲」：接下來將面臨直接的挑戰

央行日前祭出第7波房市管制，出4大重手，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期，就有人好奇「房仲業會不會有倒閉潮？」一名資深房仲就指出，倒閉潮應該不會那麼快發生，「只是市場餅變小了，能分杯羹的人自然就減少了。」

20小時前

新莊市區核心「新月大河」　擁塭仔圳重劃區及副都心帶動展潛力

近年來新莊區房地產市場持續升溫，成為購屋族的熱門選擇，尤其新莊市區不僅擁有豐富的生活機能，還有便利的交通，加上未來塭仔圳重劃區的發展及副都心的帶動，展現出巨大的發展潛力。

20小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

北市大安區「老宿舍重建」！　規..

套房未來會變成主流？　內行給答..

房市餅變小了！他點名「1類房仲..

才剛買房「就碰到打房」他喊冤枉..

社子島被「1禁令」封印　專家憂..

台灣2025年3大危機？　詹惟..

陳炳辰／龍年房市擺爛尾　建商裝..

阿瘦皮鞋闆娘2.1億賣大安豪宅..

180元體驗百億豪宅空間　蔦屋..

姑姑快退休「想砸1200萬買房..

ETtoday房產雲

最新新聞more

吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台..

嘉義市區預售大樓單價衝上54萬..

阿瘦皮鞋闆娘2.1億賣大安豪宅..

180元體驗百億豪宅空間　蔦屋..

北市大安區「老宿舍重建」！　規..

美房貸利率估未年幾年維持6％　..

陸學者：讓房市回穩，但不是回到..

社子島被「1禁令」封印　專家憂..

房市餅變小了！他點名「1類房仲..

新莊核心「新月大河」　擁塭仔圳..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366