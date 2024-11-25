吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台中　分租哈雷機車旗艦店

▲被藝人吳宗憲以4000萬元力往狂瀾的「老唐牛肉麵」，台中店址落腳南屯區龍富路四段。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被藝人吳宗憲以4000萬元力挽狂瀾的「老唐牛肉麵」，台中店址落腳南屯區龍富路四段，近期正式營運，有趣的是該店本來是哈雷機車中區旗艦店，因此「老唐牛肉麵」分店名就叫「台中哈雷機車店」，在地房仲認為該區高單價餐廳林立，一碗200元的牛肉麵相當親民。

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據了解，該店2層樓建築總坪數127.17坪，為本來哈雷機車中區旗艦店，2016年盛大開幕，鄰近74號快速道路，屬於公益商圈後半段，也是台中知名高檔精品車聚集之地。2021年時藝人吳宗憲更是特地南下簽約，在該店購入一台目前行情要價122萬元等級的哈雷Pan America。

▲一碗要價200元的「老唐牛肉麵」來客絡繹不絕，周邊好停車成為優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

吳宗憲愛哈雷並非秘密，據媒體報導4月時吳宗憲甚至傳出要接手哈雷機車位在內湖的直營門市。也顯示吳宗憲在哈雷機車圈的影響力，此次「老唐牛肉麵」入主哈雷機車中區旗艦店，異業結盟模式別出心裁。

據實登揭露，龍富路四段上並未有太多租賃交易，每坪租金單價落在800~950元之間，實際走訪現場，「老唐牛肉麵」與哈雷機車店並未做出區隔，等於吃牛肉麵也能欣賞百萬名車。

晚間時刻，一碗要價200元的「老唐牛肉麵」來客絡繹不絕，周邊好停車成為優勢，謙仁不動產店協理簡剴延分析：「以哈雷來說當二房東裝潢成本要攤提，切店面的一部分出去，租金很難用行情去算，通常其實在中部市場也不常見，因為一般店面房東都很不願分租，會有稅金的問題。」

▲「老唐牛肉麵」入主哈雷機車中區旗艦店，異業結盟模式別出心裁。（圖／記者陳筱惠攝）

不過這類有交情的分租，又是由藝人吳宗憲、鹿希派經營。簡剴延說：「目前剛開幕會有話題熱度，牛肉麵聽起來沒有特別貴，一餐抓200元在當地不是很高消費，也因單元二大部分是大坪數豪華餐廳，這種小型店面反而很少，客單價很親民，但是否會退燒，最重要還是賣的產品品質。」

而這類異業合作除單元二，位於14期，鄰近洲際棒球場，四季藝術幼兒園的一樓和地下室結合了藝術空間開設「四季走走」，提供輕食與咖啡，近百個座位也提供場地租借或包場，幼兒園斜槓開餐飲也是市場少見。

▲四季藝術幼兒園的一樓和地下室結合了藝術空間開設「四季走走」，提供輕食與咖啡。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興就說：「現在市況來觀察，不只是鬧區商圈的店面很多重劃區的店家也都運用切割、分租方式來提高建物的價值；付租能力加深除了成本變相降低，也能吸引不同的客群，對產業會有明顯增值作用，一旦商家的生意興隆，將來籌碼都更為雄厚。」

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