瓶罐油煙惱人　德國主婦高效整理廚房招式公開

▲德國主婦教你高效整理廚房。（圖／信義居家提供）

房產中心／綜合報導

廚房流理臺瓶瓶罐罐加上鍋碗瓢盆，成為家庭主婦清掃收納的「最大地雷」，對此，信義居家透過《德國主婦的高效幸福整理術》一書，歸納出「廚房工具要適得適所，應依使用頻率及使用習慣收納」的中心思想，再應用到各種物品的收納，助家庭主婦擺脫廚房收納夢魘。

一、 流理臺上不要堆東西

最好用的流理臺，就是什麼都沒放、寬敞又方便作業的平面，不只能在上面切東西，還可以揉麵團，以及輕鬆地裝盤等。料理的時候，如果手上的餐廚用具，根本沒地方擺放，就表示需要整理了。

榨汁機、咖啡機和電子鍋等各式各樣的電器，盡量收在櫃子裡，而且使用後，一定會歸回原位。

二、 4個深鍋、1個大平底鍋、1個小平底鍋

市面上有琳瑯滿目的廚房用品，但我們一定要依自己的料理習慣來挑選。以《德國主婦的高效幸福整理術》一書作者的烹飪習慣來說，「我通常只做西式與日式料理，因此在挑選用具時，就是以這2種需求來買。所以，比起研缽，食物調理機更實用；比起中式炒鍋，厚底的不鏽鋼鍋更重要。」

▲砧板應依用途分開、不混用。（圖／信義居家提供）

三、砧板應依用途分開、不混用

一般建議，家庭主婦使用的砧板分為2塊，一是大的白色塑膠砧板，大多數食材都是在這上面切。白色砧板一旦髒了就很明顯，可立刻殺菌清潔，也很容易乾燥。另外一塊，是專門用來切怕沾上味道的食材，例如水果。

直立擺放，是收納砧板的最佳方法，收拿也比較便利。塑膠砧板洗完乾燥後，則可將其直立著，放到水槽下方的櫃子裡。

三、 垃圾桶的選購哲學

垃圾桶是不可或缺的用品。一般建議，它是可以從側面打開，而不是上面。因為一般人會不自覺地，在垃圾桶蓋上面放東西，導致要打開垃圾桶，變得很麻煩，材質則是易清潔的金屬尤佳。大部分的時候，選購用品要有明確的目標。