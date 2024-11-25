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阿瘦皮鞋闆娘2.1億賣大安豪宅　持有5年增值3692萬

▲▼ 敦南街豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲阿瘦皮鞋闆娘2.1億元賣豪宅「敦南寓邸」7樓戶。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大安區豪宅「敦南寓邸」名人住戶多，包括張震、周渝民、Sandy吳姍儒等等。近期該社區7樓戶以2.1億元交易，前屋主持有5年多，增值約3700萬元，漲幅超過2成。經查，前屋主推測是阿瘦皮鞋老闆娘。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

大安區豪宅「敦南寓邸」住戶新光閃閃，包括藝人張震、周渝民、Sandy吳姍儒，此外還有企業界的仁寶、贊泰等集團企業主。近期實價揭露，「敦南寓邸」睽違4年多出現轉手交易，7樓戶權狀160坪以2.1億元成交，拆算單價148.6萬元。

值得注意的是，前屋主持有5年多大賺3692萬元，頗為驚人，漲幅超過2成。經查謄本，賣方是鄺姓自然人。據當時媒體報導，該屋主即為阿瘦皮鞋老闆娘鄺書瑛。

攤開實價登錄紀錄，上一回「敦南寓邸」要追溯回2020年，共有5筆交易，樓層落在2~26樓區間，單價則為114～153.7萬元。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「敦南寓邸」近年成交行情整理。（表／記者項瀚製）

住商不動產台北遠企加盟店東吳國源表示，「敦南寓邸」屋齡8年，位於敦南街，為大安區屋齡相對新的指標豪宅，樓高規劃27層，高樓層訴求景觀條件，「但觀察本次交易的是7樓戶，成交單價148.6萬元，卻已直逼社區最高價的154.5萬元，顯示該社區在這幾年也隨著房市大盤，而有明顯增值。」

吳國源認為，「敦南寓邸」7樓戶成交單價148.6萬元，以該區段條件來說不算貴，「如今轉手能到大賺，獲利超過20%，主要有2大關鍵，分別是入手單價108萬元便宜、以及該社區釋出非常稀少，奇貨可居。」

另外，值得關注的是，本次「敦南寓邸」成交的7樓戶，去年2月以每月25萬元出租。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，一般來說豪宅自用比例高，而該戶曾經出租，且本戶剛好是持有5年多賣出，房地合一稅率從35%降低到20%，基本上前屋主購入動機是置產的機率較高。

不過，陳定中提到，由於該戶曾經出租，也很可能代表非毛胚，而是屋主已有投入裝潢成本，加上房地合一稅，前屋主轉手獲利金額沒有表面數字來得那麼高。

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關鍵字：敦南寓邸大安豪宅阿瘦皮鞋明星張震周渝民吳姍儒住商台灣房屋

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