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陳炳辰／龍年房市擺爛尾　建商裝低首付葉克膜急救

▲▼ 高雄新市鎮,楠梓,橋頭,台積電,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲回顧龍年房市，從飛龍在天重摔在地，於年底之際神龍擺了個爛尾。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

回顧龍年房市，從飛龍在天重摔在地，於年底之際神龍擺了個爛尾。觀察近期新案市場買氣，堪比疫情三級警戒時期，送加護病房的房市狀態，如今還能完銷、進場的建案，幾乎脫離不了4大關鍵，地段佳、建商名氣響亮、坪數設計符合主流、並開始訴求低首付，成為建商關鍵的急救葉克膜。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

2024年最後讀秒，回顧這1年房市大洗三溫暖，從年初供不應求的買氣，到3月股市開紅盤帶動錢進不動產市場，這當中歷經了央行升息、第6波打炒房政策都澆不熄民眾買房信念，直至6月新政府團隊正式調整新青安政策，嚴審投機行為。

而7月底則傳出多家銀行房貸放款額度瀕臨銀行法規範上限，迄今未見舒緩，購屋者面對無款可貸危機，到了9月的央行理監事會議頒布史上最嚴格的第7波房市信用管制，寬限期與貸款成數的運用都大幅度限制，終於讓房市由紅翻黑，從天堂秒墮無間地獄。

慘況自然以成屋產品首當其衝，但預售案也大受信心干擾，建商與買方同步僵持價格而觀望，根據最新的《住展》風向球需求面指標，每週平均來客組數降至不到20組 ，平均每週成交組數也只剩1組，前次看到如此慘況竟為2021年疫情三級警戒，難以自由外出之際，比起連續升息、《平均地權條例》修法的低氣壓更糟糕。

此外，購屋量能巨幅震盪，待售建案數也無法順利去化，10月為今年3月以來首次見到待售案數不減反增，尤其新竹地區、桃園市皆雙位數走升，前者的蛋白區價格偏離行情終遭檢討；後者因投資氛圍重，買氣遭抑制，面臨市場反撲，衝擊難免，龍年房市從飛龍在天重摔在地，於年底之際神龍擺了個爛尾。

而觀察送加護病房的房市狀態，如今還能完銷、進場的建案，諸如坐落在台北市大安區、中山區、大同區，和新北市新店區、中和區，及桃園市的大園區、新竹縣竹北市等地新案，這些個案位置佳、建商名聲響亮，坪數設計符合主流需求，且開始訴求低首付方案，成為關鍵的急救葉克膜。

▲▼高雄,預售,熱區,進榜,三民,橋頭,楠梓,S廊帶,台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲如今還能完銷、進場的建案，不外乎是個案位置佳、建商名聲響亮，坪數設計符合主流需求，且開始訴求低首付方案。（示意圖／記者張雅雲攝）

不過，仍有不少「只聞樓梯響，不見人下來」的大案則加入延推行列，畢竟案量大、價格高，沒必要與景氣硬碰硬，包括位於台北市中正區、南港區，以及新北市三重區、桃園市中壢區、新竹市東區等區域指標案，若再加計其他小案，北台灣延推量恐上看2000億元，幾乎是一個檔期的案量。

如此窘境似乎還沒看到盡頭，2025年上半年各項利空的餘波盪漾，加上美國新總統團隊的不確定性擾動國內政經情況，建商盤算能否仍準確打動購屋者的心，以拖待變又能拖多久？抑或真得呼應市場降價求生，推測明年下半年將較為明朗，小龍年房市變數不少。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

關鍵字：房市新建來人量打房住展雜誌陳炳辰低首付

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