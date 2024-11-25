180元體驗百億豪宅空間　蔦屋共享空間進駐台中老佛爺

▲日系品牌書店「TSUTAYA BOOKSTORE」最新的台中老佛爺店試營運。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

日系品牌書店「TSUTAYA BOOKSTORE」最新的台中老佛爺店試營運，此次搭上中台灣獨家的「SHARE LOUNGE」民眾花180元就可體驗百億建案「忠泰老佛爺」的內部空間，還提供飲品、零食，書籍也可以無限量店內閱讀，讓草悟道特區再添亮點。

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「TSUTAYA BOOKSTORE」台中老佛爺店為中台灣首間擁有「SHARE LOUNGE」共享空間的點位，共計有102席座位，看準中台灣對高質感共享空間的需求，除共用座位區外，也有獨立包廂可租借，提供消費者開會、舉辦活動之用。

▲▼中台灣獨家的「SHARE LOUNGE」民眾花180元就可體驗百億建案「忠泰老佛爺」的內部空間。（圖／記者陳筱惠攝）



TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店表示，店面位於忠泰老佛爺二樓，佔地180坪，書本陳列採環繞式，而SHARE LOUNGE空間比書店空間還要大，顯示品牌對推廣共享空間的重視。

TSUTAYA BOOKSTORE於2017年進入台灣，透過加盟模式陸續於全台展店，據了解，忠泰集團於2023年與臺灣蔦屋公司首度合作，在「NOKE忠泰樂生活」商場開出「TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店」，第二家據點就選在忠泰建設首進台中的豪宅「忠泰老佛爺」。

▲「忠泰老佛爺」最貴的頂樓戶以總價1.67億元成交，也創下北區10年以來最貴住宅大樓交易。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，「忠泰老佛爺」總銷突破百億元，平均交易單價落在60萬元，最貴的頂樓戶以總價1.67億元成交，拆算車位單價來到65.61萬元，除創下該社區最貴總價外，在實登上也創下北區10年以來最貴住宅大樓交易。

信義房屋美術園道店洪彰強分析：「草悟道沿線，一直都是高資產族群離不開的一區，周邊20年左右的指標中古屋，入住率幾乎是100％，也鮮少拿出來轉賣，不過在近期房市政策緊縮下，整體區域的移轉量並不是特別突出。」

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