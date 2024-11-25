嘉義市區預售大樓單價衝上54萬　解約率僅0.29%

▲根據實登，嘉義市今年僅2筆預售案解約，相較全年680筆住家的成交紀錄，解約率僅0.29%。。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電3月宣布進駐嘉科，周圍房價一飛衝天，市區預售大樓已出現54萬元的天價，創歷史新高，不少在地人都懷疑到底是誰在買？不過根據實登，嘉義市今年僅2筆預售案解約，相較全年680筆住家的成交紀錄，解約率僅0.29%。

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嘉義房市因有產業園區、台積電議題助攻，不但嘉義縣房價快速飆漲，現在連嘉義市房價也創新高。根據實登，嘉義市今年首度出現住宅大樓5字頭房價，9月18日有新案成交價達54萬元，雖然是央行信用管制前紀錄，仍再創區域成交價新高，

根據實登統計，嘉義市住家今年共有680筆成交紀錄，均價為34.6萬元，解約數僅2筆，解約戶單價分別在1月24.4萬元、9月48.8萬元；若相較2023年全年484筆交易量，均價28.5萬元，解約數14筆，嘉義市不但房價出現21%的漲幅，買氣也有4成的大幅提升，連解約數也降低。

建物座落 建案名稱 總價(萬元) 交易日期 單價(萬元/坪) 總面積(坪) 垂陽路與吳鳳北路口 嘉義都更好 2447 09/07 48.8 52.09 健康12路 御安旺景3 860 01/04 24.4 38.91

▲嘉義市今年解約案。（ETtoday製表）

嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡表示，目前嘉義市區內新案成交價多在45~50萬元間，54萬元該戶為露台戶，主要是因為特殊戶別的關係，預估嘉義市後續價格，仍是多落在45~50萬元間。

呂冠衡分析，嘉義市已累積長期的換屋需求，今年靠台積電議題為房市買氣點火，房市呈價量俱揚，儘管房價創新高，但解約率仍維持在低檔，主因市區有不少自住客購屋，或是市區長輩買給下一代自用，剛性需求旺盛。加上看好台積電所帶來未來2~3年後的增值效應，對預售賣的未來價接受度高。

東森房屋嘉義嘉商加盟店經理曾世文表示，台積電在嘉義縣設廠，成交價落在3~4字頭，比價效應當然對市區房價也有影響，現在嘉義縣、市區的連結愈來愈緊密，看準嘉義市中心，生活機能、學區佳，不少周邊嘉義縣民眾直接到市區購屋，帶動嘉義市整體成交價格不斷上漲，解約率也低。

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