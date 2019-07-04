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買房發現「多年前是兇宅」！屋主提解除契約可行嗎　律師曝判決：沒有理由

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▲▼ 房、凶宅、鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲律師發文談「兇宅事件發生多年，還是兇宅嗎？」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

許多人買房或租屋都怕遇到兇宅，但也有些人比較不怕這類事情，認為房子條件好比較重要，而且殺價起來比較容易。不過一名律師就在臉書發文，「兇宅事件發生多年，還是兇宅嗎？」提出一種情況「屋主在客廳遭人砍殺，逃離家中求助，陳屍他處，買方購屋後查知，認為房屋是兇宅，主張解除契約，有理由嗎？」

陳明宗律師在臉書粉絲專頁「陳明宗律師 宗誠法律事務所」貼文，首先表示，其實「兇宅」並非法律上的專業名詞，也沒有法律要件，「然依內政部函示及法院判決，『兇宅』是指賣方產權持有期間，於建築改良物之專有部分（包括主建物及附屬建物），曾發生陳屍於專有部分之下列情形：1.兇殺而死亡（他人加工致死）。2.自殺而死亡（自行加工致死）。3.或在專有部分有求死行為致死（如從該專有部分跳樓）。」

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樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲不管買房還是租屋，都怕遇到兇宅。（示意圖／pexels）

「然而，死亡並不包括自然死亡，或在專有部分發生可能致死行為、但陳屍他處之行為（即未陳屍於專有部分）」，陳明宗接著說，所以如果屋主在客人遭人砍殺，逃離家中向他人求助、卻死亡陳屍他處，因為不是在專有部分發生死亡結果，法院判決就不認為是兇宅，「買方以房屋是兇宅為理由而主張解除契約或減少價金，是沒有理由。」

陳明宗補充，「房屋縱然有發生上開事實而認為屬於兇宅，如果：1.兇宅事件並非發生在買方購屋的原屋主持有期間。2.或是兇宅事件已發生十數年之久」，會因為發生兇殺或自殺致死之房屋，並未影響房屋之居住使用、效用及品質，「且兇宅的心理感受會因宗教信仰等不同而有差異。也可藉由時間經過、記憶淡忘或宗教儀式去除該不安之心理」。

因為上段所述理由，所以法院裁判經常會以兇宅事件發生久遠為由，認為沒有影響房屋價值和效用，外加房屋沒有品質瑕疵，「因並無物之瑕疵，買方當然就不可以主張解除契約或減少價金。」

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關鍵字：兇宅買房契約租屋

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