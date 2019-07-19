清大哲學碩士斜槓超級業務　成交9成靠和同行合作

▲東森房屋景美加盟店專案經理朱翰英。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張菱育／台北報導

頂著清華大學碩士高學歷的朱翰英，任職於東森房屋景美加盟店，不同於其他房仲業務，他的業績有9成都是和同行合作成交，他認為，「要打破過去的傳統思維，如何加速成交機會、促進成交，才能製造雙贏。」

從小就對哲學有莫名的興趣，他大學選擇就讀東吳哲學系，抱持著這股熱忱，畢業後繼續攻讀碩士學位，順利考上清華大學哲學研究所，當時他就立下志願，希望未來畢業後能夠出國留學，並且回台當教授或是做研究，但是天不從人願，考量到父母年紀大，加上出國留學又是一大筆費用，他放棄出國留學的機會，留在台灣找工作。

他的父親多年以來就很喜歡帶著他看房子，他從學生時期就陪著父親看了上千間的房，但是他對房地產一點興趣也沒有，就讀研究所時，有次父親透過仲介賣房，但是賣了許久都賣不掉，他就幫父親帶客戶看房，沒想到有天半夜，一位住在內湖的太太臨時說要來看文山區的房，看屋當天馬上就要下訂，而且當時只是隨便拿張紙條寫訂金收據，就這樣成交了。

他研究所畢業後走編輯的工作，但是喜愛看房的父親不斷鼓勵他做房仲，他跟上帝禱告之後決定嘗試看看，但是才剛入行2周，店長就跟他說，「別人都講得天花亂墜，但是你講話太老實了，不適合房仲行業」，這讓他當時很錯愕，後來他靠著事實證明，「講話實在才是經營客戶之道，房子的優缺點都實際告知客戶」，這樣反而讓他跟客戶之間建立起深厚的信任感。

2009年適逢金融海嘯，房仲業一片慘澹，但是他的業績卻是逆勢上揚，年成長2成左右，他透露，「我主要大多是經營自住客，長期經營的客戶會介紹客源給我，讓我在當時房市不景氣下，能夠穩定經營自住客群。」

▲朱翰英主要經營自住客。（圖／記者呂佳賢攝）

朱翰英到現在已經入行15年左右的資歷，他成交的案件有9成都是跟同行合作成交，會讓同行願意合作，主要是因為他先釋出善意，提供A案且為專任委託的物件給同行帶看，並且提供高於其他仲介的高獎金讓利制度，創造雙贏的局面，達到跨區銷售的經營模式。