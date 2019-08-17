「住大樓公設竟1年只用2次」他問：是因為久了會膩？　網曝現實：壞了要掏錢





▲大樓公設比占比高，使用的人卻相當少。（示意圖／StockSnap）

記者張靖榕／綜合報導

一名住在老公寓的網友對有很多公設的大樓感到嚮往，但好奇不少人都說住久了卻不怎麼用的根本原因是什麼。不少網友回應，主要是因為公設壞了還要掏錢維修，大家懶得去碰麻煩事，才會選擇乾脆不用公設。

台灣大樓越建越多，連公設比也逐漸攀升，但公設空間時常顯得冷清，好奇的原PO在「Mobile 01」發問，自己住在老公寓，其實挺羨慕有諸多公設的大樓，「但看到很多人都說住久了很少去用，甚至有人說一年只使用了2次公設，根本的核心原因事不是因『任何事物久了就膩了』？」

一名網友表示，自己住的是公設比高達32％的大樓，但除了電梯、垃圾間和開會外，全家完全沒使用過公設，原因在於使用雖然是免費也沒有限制時間，唯獨冷氣裝有投幣機。

不少網友的焦點則集中於「公設壞了需要大家花錢修」的問題上，「公設會舊、會壞、會需要維修，一個大社區一談到要花錢就人多口雜，到最後不了了之，公設也就荒廢了。最常見的如游泳池、公設冷氣…一個公設不是人人用得到，用不到的人才不願意幫忙出錢，這是人性。」

另一名網友則是以使用的需求切入，家中有老有小，對設施的喜好很難兼顧，如「游泳池和戲水池，小朋友喜歡，但老年人及青壯年很少玩水；電影院都不是院線片，也是小朋友比較愛去」，至於交誼廳和管理室每個月都會報到，因為要收掛號、繳管理費。