爸媽贊助頭期款「全是現金」　他怕被查金流！網曝解方：先別急買房

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

現在房價越來越高，不少人需要靠爸媽資助才買得起。一名網友就說，爸媽最近打算贊助200萬頭期款給他，但因為老一輩沒有把錢存進銀行的習慣，他擔心到時候會被查金流，因此好奇想問該怎麼做才合理？不少人勸，先別急著買房，慢慢把錢存進銀行就好，太急反而像人頭帳戶。

原PO在Dcard發文表示，最近考慮要買房，爸媽說會贊助他200萬元頭期款，不過因為兩老平時沒有把錢存在銀行的習慣，所以手上都是現金，可是他聽說銀行會調查頭期款的金流，因此好奇，如果爸媽先把錢存進銀行再幫忙付頭期款，這樣做是合理的嗎？還是應該直接把錢存到他的銀行帳戶比較好？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

網友紛紛建議，「銀行這部分我不清楚，或是有考慮預售嗎？你能慢慢存進銀行，前期也只有工程款要慢慢繳，工程款每一期也才幾萬塊而已」、「200萬不是太大的數字，先存入父母的帳戶再贈與給你」、「不急的話可以用每年贈與」、「直接拿著現金去，不用想太多，就說你們有兼職晚上在夜市擺攤」。

也有人提醒，「對銀行來說就不正常，你先拿去放銀行3～6個月再買」、「這種方式非常像人頭帳戶，部分銀行會婉拒，建議包裝成爸媽是現金收入（要提示證明），款項由父母先存入父母的帳號，再由父母的帳號匯給你，接受的銀行會比較多」、「每個月把10萬20萬錢放進銀行，這種額度銀行應該都還好，不要單筆超過50萬，除非有明確用途」。

事實上，每人每年贈與稅免稅額為244萬元，如果原PO父母利用此免稅額，可直接將200萬頭期款贈與給原PO，並不會成為問題。