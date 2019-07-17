ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

小宅裝修不打折！　小資女也能擁有寬敞舒適大空間

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

人人都想住大房子，但礙於現實因素，一般上班族、小家庭省吃儉用，往往還是只能購入中小坪數的房型。不過可別因此放棄治療，就算是20至30坪的住家，只要透過設計師良好的空間規劃，照樣能具備寬敞舒適等條件。本周人氣排行TOP10就來看看設計師如何施展空間魔法，替屋主打造完美夢想居家吧！

人氣NO.1 / 11~17坪小宅：美型機能，家的願望一次滿足！

issue01_271_01.jpg

▲17坪大的住家中，安排了完整的兩房空間與客餐廚段落，而除了巧妙被安排在牆面造型內的收納展示機能外，公私領域利用玻璃門作為場域界線，為此案的一大重點，不僅成為華麗輕奢的裝飾元素，更讓視線得以延續串連，進而放大空間感。

人氣NO.2 / 暖陽恣意流動 環保休閒度假居

issue01_271_02.jpg

▲餐廳主牆以四色幾何圖形搭配台灣文創燈具鋪敘場域氛圍，並設置中島平台滿足實用機能，此處亦是屋主最佳的攝影場地。

人氣NO.3 / 套餐2選1！ 超對味的更衣室收納法

issue01_271_03.jpg

▲開放式衣櫃具有良好的通風效果，能有效避免衣物發霉。

人氣NO.4 / 土耳其藍狂想曲 慵懶放鬆休閒吧新婚居

issue01_271_04.jpg

▲以百葉窗篩落自然光線入室，並沿窗設置臥榻區作為休閒放鬆的地方，一股自然休閒氛圍油然而生。

人氣NO.5 / 小宅救星 窗下臥榻滿足N種生活夢想

issue01_271_05.jpg

▲利用窗下畸零空間安排一隅舒適臥榻，可在不同環境場域創造更豐富多元的生活便利性。

人氣NO.6 / 小資女的百萬夢想家 與寵物共居的土耳其藍工業宅

issue01_271_06.jpg

▲考量屋主裝修預算有限，設計師在客變階段即協助屋主調整格局，大幅省下重新拆牆、砌牆的工程費用。

人氣NO.7 / 純粹無華 藝術點綴質感生活

issue01_271_07.jpg

▲乾淨純粹的空間基底，局部透過木作造型、家具軟件堆疊視覺層次，搭配窗外灑落的和煦陽光，營造出自在無拘束的生活感。

人氣NO.8 / 散漫．家的美好

issue01_271_08.jpg

▲開放式空間由兩座島嶼般的電視牆及餐廳區確立機能段落，位於任何角落都能與它處流暢互動。

人氣NO.9 /氛圍機能都滿分 單身小潮居

issue01_271_09.jpg

▲入門的左側是整合洗衣功能的小廚房，與沙發銜接的櫃體兼具小隔間、收納、展示三種功能；與廚房烤漆玻璃等寬的茶玻，一路延伸至沙發背牆，拉長了空間視感，形成客廳的主視覺。

人氣NO.10/ 利用梯下空間！讓陰暗角落晉身黃金收納區！

issue01_271_10.jpg

▲打開部分隔間，26坪格局迎來了明亮寬敞的新樣貌，陽台吧檯的採光通風一氣呵成，兩側的綠意與日光相互照應。


隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37


點這裡看更多►►►
慢活角落時光 打造樂活休憩小窩
一遊迷你紫禁城～樂享帝王之都的盛情款待
打破僵局，讓線面在空間自在的共振

關鍵字：幸福空間小資女裝修

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4238

用「小畫家」室內搭配也OK　居家設計TOP10大公開

不管大坪數還是小坪數，新屋還是舊屋翻新，屋主最擔心就是碰到格局不良、動線雜亂、NG收納等，設計師建議在裝修前，必須透過事前的溝通及規劃，將需求納入設計之中，才能真正達到「零失誤」居宅的夢想。本周人氣排..

7月16日 18:46

//cdn2.ettoday.net/images/4238

辦公座位不要正對大門！　4撇步告訴老闆這樣才會賺錢

辦公室是重要的生財之地，所以風水的好壞，不僅攸關員工事業，還會影響整個公司財運，尤其多數的上班族，大半時間待在辦公室裡，格局配置的優劣與否，直接影響工作上的情緒！所以想要公司生意興隆、財運亨通，專家建..

7月16日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/4238

黃子佼1.2億豪宅曝光　與孟耿如愛的結晶大公開

明星藝人即使在螢光幕前，再光鮮亮麗，回家後都得卸除一身疲憊與光環，重拾平凡溫馨的家庭時光。而這些明星們的私宅更是讓許多粉絲好奇不已，小編本週精選幸福粉絲們都關注的10位大明星的私宅直擊，來看看大明星們..

7月16日 18:49

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

讀者迴響

熱門新聞

租金補貼7/22起申請　最高月..

黃子佼1.2億豪宅 孟耿如愛的..

詭異管路美觀秒崩壞…他交屋看傻

她想買移動式冷氣…網曝會後悔！

7500元爽租豪宅！他一句話被..

凌晨送羊奶！男哭離職..真相毛..

想買8百萬套房！長輩1句話嚇壞..

品牌建商聯手推副都心案　3房竟..

乃哥、于美人賣屋有一套　老鄰居..

鋼鐵大亨投資豪宅慘賠　控建商董..

ETtoday房產雲

最新新聞more

拒絕雨神同行 防潮建材6大重..

柔美曲線做展演　自然健康形象

輕古典的裝飾！向上挑高的氣勢感

裝修小知識　減少裝修糾紛

高CP值塑膠地板，選購就靠4..

小宅裝修不打折 小資女有大空..

白蟻別來！專家：鋪OO無毒又健..

新古典沈穩大器別墅居家

【建材入門】榻榻米的特性與應..

暖心宅企劃　住小家也有大享受

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366