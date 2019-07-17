小宅裝修不打折！　小資女也能擁有寬敞舒適大空間

作者：幸福空間
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人人都想住大房子，但礙於現實因素，一般上班族、小家庭省吃儉用，往往還是只能購入中小坪數的房型。不過可別因此放棄治療，就算是20至30坪的住家，只要透過設計師良好的空間規劃，照樣能具備寬敞舒適等條件。本周人氣排行TOP10就來看看設計師如何施展空間魔法，替屋主打造完美夢想居家吧！
人氣NO.1 / 11~17坪小宅：美型機能，家的願望一次滿足！
▲17坪大的住家中，安排了完整的兩房空間與客餐廚段落，而除了巧妙被安排在牆面造型內的收納展示機能外，公私領域利用玻璃門作為場域界線，為此案的一大重點，不僅成為華麗輕奢的裝飾元素，更讓視線得以延續串連，進而放大空間感。
▲餐廳主牆以四色幾何圖形搭配台灣文創燈具鋪敘場域氛圍，並設置中島平台滿足實用機能，此處亦是屋主最佳的攝影場地。
▲開放式衣櫃具有良好的通風效果，能有效避免衣物發霉。
▲以百葉窗篩落自然光線入室，並沿窗設置臥榻區作為休閒放鬆的地方，一股自然休閒氛圍油然而生。
▲利用窗下畸零空間安排一隅舒適臥榻，可在不同環境場域創造更豐富多元的生活便利性。
人氣NO.6 / 小資女的百萬夢想家 與寵物共居的土耳其藍工業宅
▲考量屋主裝修預算有限，設計師在客變階段即協助屋主調整格局，大幅省下重新拆牆、砌牆的工程費用。
▲乾淨純粹的空間基底，局部透過木作造型、家具軟件堆疊視覺層次，搭配窗外灑落的和煦陽光，營造出自在無拘束的生活感。
▲開放式空間由兩座島嶼般的電視牆及餐廳區確立機能段落，位於任何角落都能與它處流暢互動。
▲入門的左側是整合洗衣功能的小廚房，與沙發銜接的櫃體兼具小隔間、收納、展示三種功能；與廚房烤漆玻璃等寬的茶玻，一路延伸至沙發背牆，拉長了空間視感，形成客廳的主視覺。
▲打開部分隔間，26坪格局迎來了明亮寬敞的新樣貌，陽台吧檯的採光通風一氣呵成，兩側的綠意與日光相互照應。
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