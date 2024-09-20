「邊囤房邊貸款」夢碎　建商喊話同業：保守減量經營度寒冬

▲央行第7波房市選擇性信用管制衝擊多方，建商餘屋貸款最高成數也由4成降為3成。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行第7波房市選擇性信用管制衝擊多方，購屋族、法人貸款無一倖免，建商餘屋貸款最高成數也由4成降為3成，一早建商哀鴻遍野，營建股也慘跌。專家表示，打房打到房市變冰點，且大建商無傷，受害的是中小型建商，容易因資金斷鏈而迎來倒閉潮。

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根據中央銀行官網，將餘屋定義為「屋齡5年內且仍維持建物第一次所有權登記之住宅（含基地）」。通常是已興建完成並取得使用執照，可隨時入住，但尚未售出的新成屋。

任陞建築師事務所建築師蔡惠任表示，餘屋貸款就是建商用已完工、但還未銷售出的屋齡5年內新成屋，向銀行申請貸款，一般民眾無法申請，只能由建商來申請貸款。

不具名代銷表示，部分建商看好區域未來發展潛力，認為「越晚賣賺越多」，因此不急著完銷，慢慢賣等房價更高再陸續出售，之後透過餘屋向銀行貸款，取得週轉金後繼續買地，等於邊囤房邊貸款，引來央行出手管制。

▲若房市景氣反轉銷售不順，被夾殺的恐是中、小型建商，可能面臨資金斷鏈風險。（示意圖／記者張雅雲攝）

蔡惠任分析，大建商早在這幾年房市大多頭時，去化餘屋滿手現金根本無傷，未來若房市景氣反轉銷售不順，被夾殺的恐是中、小型建商，可能面臨資金斷鏈風險，短期內陷入無法周轉的倒閉危機，打房打到整個市場買氣轉急凍，直接變冰點。

大高雄建築公會理事長洪光佐分析，央行只想壓抑房價上漲，沒有考慮上漲原因要回歸成本因素，近年包括地價、工資、營造成本等持續上漲，若民眾因貸款難，拉長銷售時間，管銷成本增加又要加到房價，洪光佐說：「畢竟定價策略就是羊毛出在羊身上。」

洪光佐表示，之前建商土建融已受影響，最高只能貸4成，早已苦不堪言，此次央行再次降低餘屋貸款，只能貸3成，等於又關緊建商借錢的其中一個管道，對建商來說衝擊很大，坦言近期建商只能保守減量經營，放緩推案速度才是王道。



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