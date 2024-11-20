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100公尺擠15家！　高雄「手搖一條街」熱到租金翻倍

▲▼ 高雄,高大特區,手搖飲,藍昌路,家樂福 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄藍昌路為手搖飲的一級激戰區，各大品牌應有盡有，一條路短短100公尺飲料店多達15家。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄高大特區是購屋熱區，其中藍昌路堪稱手搖飲一條街，各大品牌應有盡有，短短100公尺飲料店多達15家，信義房屋專家表示，藍昌路為交通要道，台積設廠後，租金效益已翻倍，曝光度佳成為手搖飲超級戰區。

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台灣連鎖飲料店一間接一間開，不少連鎖品牌展店都搶在高雄插旗，高大特區藍昌路短短100公尺，就有15家飲料店，今年不少新店連開，新舊品牌百花齊放，有選擇困難的民眾要點杯飲料，還會考慮半天，堪稱手搖飲一級戰區。

▲▼ 高雄,高大特區,手搖飲,藍昌路,家樂福 。（圖／記者張雅雲攝）

▲今年不少新店連開，新舊品牌百花齊放，有選擇困難的民眾要點杯飲料，還會考慮半天。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋楠梓店長黃致勳表示，該段藍昌路短短100公尺合計共有36間店面，其中高達15間為飲料店，幾乎每2間店面就有1家是手搖飲店，也有不少開店4~5年的手搖老店，均未曾公布過租賃實登。

黃致勳分析，由於該路段為左營來往橋頭，或是到右昌至高大特區的交通要道，人、車潮多，吸引愈來愈多店家進駐，加上該路段透天店面1樓扣除工作區，內用區域並不大，因此擠進滿滿以外帶為主的飲料店。

時間 位置 面積 (坪) 租金 (萬) 現況
113/05 藍昌路256號 56 3.6 Gogoro 社區店
113/01 藍昌路453號 103.2 8 FF Chicken 火樂雞
112/07 藍昌路246號 24.6 3.3 Super Man 車體美研
112/06 藍昌路287號 23.3 2.6 蝦皮店到店藍昌智取店
112/05 藍昌路428號 66.7 15.5 星野肉肉鍋 PLUS 藍昌店

藍昌路店面近3年租金實登。（ETtoday製表）

該路段透天店面屋齡約20年，主力地坪為22~25坪，受台積效應影響，台積宣布進駐前租金整棟約3.5~4萬元，現在不少屋主光是1樓店面，月租金就達2~3萬元，加上2樓以上還可當分租套房，月租金5000元上下，整棟租金效益直接翻倍。

而根據租賃實價公布，整條藍昌路的租金紀錄不多，近3年店面只有5筆交易公布，且都不是由飲料店承租，租金落在2.6~15.5萬元。

▲▼ 高雄,高大特區,手搖飲,藍昌路,家樂福 。（圖／記者張雅雲攝）

▲靠近家樂福楠梓店的周邊各街道，不但店面空置率低，一有店面釋出，馬上就有人要承接。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖分析，由於高大特區新大樓數量愈來愈多，人口陸續進駐，住戶消費力旺盛，吸引愈來愈多餐飲業者搶進，尤其是靠近家樂福楠梓店的周邊街道，不但店面空置率低，房東根本就不怕租不出去，一有店面釋出，馬上就有人要承接。

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關鍵字：高雄高大特區手搖飲藍昌路家樂福信義房屋住商

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