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日本買房永遠慢一步？！　搶得心儀房的關鍵是...

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▲▼ 日本大阪城。（圖／達志影像／美聯社）

▲國人愛前往日本旅遊，近年也興起一波購屋潮。（圖／達志影像／美聯社）

文／藍文強

想在日本買到好物件，手腳真的要快！國人最愛前往日本旅遊，也興起購屋、置產投資熱潮，無論是東京不動產或大阪不動產等物件一上架就秒殺，因此想買到心目中的好物件，可說是難如登天，多數人在搜尋、出國看房、回國思考、委託仲介出價、被別人買走的過程中輪迴，一年半載後仍然買不到心儀物件。

挑選物件，實地考察物件，遞出出價單，這個流程看似再自然不過，但是依照目前全球關注日本不動產的程度，好物件通常不等人，今天一個好物件釋出後，不只台灣客戶看得到，日本、大陸、香港，所有對日本不動產有興趣的海外投資人都可以看到。


問：為何永遠慢人家一步？

答：正當您準備上網買去日本的機票時，別的地方的投資人就已經將出價單遞交出去了，永遠晚別人好幾步，永遠和好物件擦身而過。


問：如何掌握先機買到好物件呢？

答：當您覺得這個日本不動產很不錯的時候，不要猶豫，立即把出價單遞出去！甚麼！？！？有沒有搞錯？這個房子我都還沒到實地去看過我就要出價了?

是的，只有這麼快速決定，您才有買到好物件的機會，因為日本決定買家的順序就是依照出價價單的順序，越早出價，排序就會越前面，如果排序在後的人要加價，也會先問過排序在前的買家願不願意跟著加價，即便後面的買家想要靠加價也搶不到物件，要買到日本不動產，先出價先贏。


問：萬一出價要是後悔了該怎麼辦？

答：出價單只是一個要約，在還沒有正式簽約之前，買方可以不買，賣方也可以不賣，只要你的出價不是太離譜，賣方通常會接受，下次看到了心目中理想的物件，請立刻勇於提出出價單吧!

關鍵字：日本買房置產投資

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