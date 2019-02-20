4字價58億！「全最貴停車場」市值暴跌　16億超級豪宅夢碎

▲D3土地（紅框處）位在台北101大樓正對面，占地1,500坪，因幸福人壽掏空案淪為法拍地，市值超過百億元，開發利益龐大。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡周刊

台北地方法院民事執行處再爆重大法拍瑕疵！這次爆發爭議的不動產是號稱全台最貴停車場、緊鄰台北101的D3土地開發案，該地因幸福人壽掏空案被扣押，原可拍得好價錢，讓政府及債權人分配到合理補償，沒想到，北院民事執行處竟在拍賣公告資料上註記「禁止處分」，導致市值高達160億元的土地無人敢投標，連續流標2次。本月22日又要進行第三拍，底價已和最初標價相差58億元，原地主富創公司聲明異議，質疑有圖利搶標者之嫌，監察院也介入調查。知情人士透露，目前龍巖集團總裁李世聰已積極布局想搶下三拍的D3土地。

2月13日，媒體披露「最貴停車場」、台北信義計畫區D3土地法拍案，經2次流標，第三拍可望有解，房地產業者甚至推測三拍已有潛在買家準備出手。知情人士透露，該名神祕買家就是多次被媒體直擊與前寒舍集團董事長賴英里出遊的龍巖集團總裁李世聰，市場上盛傳，他除了自有資金外，已向銀行談妥融資，就等2月22日台北地方法院執行法拍，出手搶下標案。

根據法拍案三拍公告資料，緊鄰台北101大樓的D3土地，占地1552坪，目前登記在富創公司名下，因捲入幸福人壽掏空案遭查扣，去年初債權銀行新光商銀聲請法拍，三拍的底價是102億元，和一拍時的底價160億元足足差了58億元。

地主富創公司總經理陳文彬砲轟台北地院民事執行處，明明土地法拍後是可以處分的，執行法拍的司法事務官卻在公告上註明「禁止處分」，亦即所有權不能移轉登記，讓有意投標者退避三舍，造成1、2拍都沒人敢投標而流標，底價硬生生被打了8折再8折。



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