台中傳奇夜店辦「告別派對」　神秘建商土地持有15年未開發

▲稱霸台中夜生活20年的傳奇夜店「AmanKing」即將在5月舉辦告別派對。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

稱霸台中夜生活20年的傳奇夜店「AmanKing」即將正式畫下句點！這家位於七期市政北七路上的夜店，是不少台中人的心頭好，近日該店在官方臉書粉專貼出將於5月3日舉辦「告別派對」，而令人關注的則是該店隔壁為去年創下七期地王價每坪390萬元的「歐風商旅」。

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稱霸台中夜生活20年的傳奇夜店「AmanKing」，該店在貼文中寫下：「阿曼王國，聞名全台Live Band的老字號，承載了20年屬於你我無數個熱鬧不凡的夜晚。期待在不久的未來，嶄新的篇章將華麗重啟。」雖然尚未透露遷址地點，但語氣中明顯預告品牌將重新出發，知情人士透露，AmanKing將搬回大觀路原址，也就是上月結束營業的18TC，但實際營運時間未定。

▲稱霸台中夜生活20年的傳奇夜店「AmanKing」臉書公告。（圖／記者陳筱惠翻攝）

店家宣布告別也讓業界將目光轉向AmanKing所在的土地。經查，該基地位於市政北七路上，土地面積348坪，周邊環繞七期豪宅區、台中歌劇院與百貨商圈，經查，該土地與建物雖為自然人持有，但根據資料顯示，持有15年之久的地主為的台中老牌建商聚合發董座持有。有趣的是，去年底鄰地「 歐風商旅」甫以地王之姿成交，也讓人關注這塊精華地動向。

七期資深房仲謝兒政指出：「這塊地單面臨路、基地偏小，前後左右都已有開發案進行中，單獨開發效益不高，只能蓋小宅，進出動線浪費又非角地，若能出售給其他建商整合，是目前最理想的選擇，若無出售想法，現況維持的機會比較大。」

▲12月底寶輝才以21.06億元購入542.52坪「歐風商旅」基地，單價衝上390萬元，改寫紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

他進一步分析：「這塊基地雖然為新六土地，理論上有高強度的容積，但因基地規模不足，單打獨鬥效果有限。就實務上來看，若無法與鄰地整合，開發潛力會大打折扣。估算目前行情，每坪可能落在350萬元左右，更因建築尚未達到危老獎勵機制，距離隔壁390萬的地王價仍有差距。」

回顧2024年土地市場，七期地王紀錄在下半年連兩次刷新：7月中悅建設以17.5億元買下台灣大道、河南路口的468.6坪商業地，每坪超過360萬元；12月底寶輝再以21.06億元購入542.52坪「歐風商旅」基地，單價衝上390萬元，改寫紀錄。

相比之下，全台中最貴夜店AmanKing未來動向也是引起高度關注，群義房屋文華甘心店温峻豪認為：「其實七期隨著都市發展，已經逐步飽和，不少娛樂性質的店家、招待所過去就往南七期、單元二移動，以AmanKing來說20年前承租土地時價格每坪約800元，如今行情已經來到1200元，月租金就從行情25萬元拉高到逼近40萬元，對業者來說營運來說成本也大增。」

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