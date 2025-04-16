川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

▲美國總統川普開打關稅戰，對台灣住宅與商辦市場會有什麼影響？（圖／路透）

記者項瀚／台北報導

川普關稅戰人心慌慌，股市出現巨大震盪，而對國內住宅、商辦市場會有什麼影響？最新一集《地產詹哥老實說》邀請高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛，他認為：「商用市場反而會出現新契機，而住宅從去年就已回歸理性，現在反而是自住客進場議價的好時機。」

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析美國關稅戰。

關於川普關稅大刀，首先就國內經濟層面，黃舒衛表示：「不論是課32%、10%，都比過去還高，勢必會增加企業成本，而將成本轉嫁給買方，也可能造成減少購買，壓縮企業利潤，另外也可能出現通膨問題，甚至迫使升息，這樣的環境下不動產投資趨於保守是大方向。」

不過，中長期來看，黃舒衛認為不用過度悲觀：「台灣的策略很明確，就是向美國多買東西，而像是台積電赴美投資等等，也不全然是壞事，這可以加速我們高科技產業快速國際化。」

還可能出現新商機！黃舒衛表示：「台灣增加對美國出口品購買，以滿足美國縮小貿易逆差的要求，那麼台灣也會出現新的代理商、通路、商辦、甚至飯店等需求，此外也可能持續有台商回流，從大陸或是一些洗產地的國家回到台灣設廠，因此商用不動產市場不用太擔心。」

▲黃舒衛表示，川普關稅戰之下，反而可能使台灣商用不動產出現新契機。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於住宅方面，黃舒衛表示：「事實上，市場從去年919後就非常冷，資金取得困難，今年都會維持這樣的狀態，但同時對自住客來說，過去每月新屋成交1.6萬套，現在是不到4000套，未來3年還有30~50萬戶新屋落成，現在是這3~5年來最好進場議價的時機。」

至於近來美元走強，是否會迫使央行升息，進一步衝擊房市？對此，黃舒衛認為問題不大：「台灣基準利率本來就超低，且升息幅度小，剛性購屋族應不會因此就不買房。」

總結來說，黃舒衛認為：「去年購屋買盤就已回歸理性，也是央行樂見的結果，央行在政策面應不會加碼，但整體經濟局勢的變化還是一大挑戰，需繼續追蹤。」





▲黃舒衛表示，去年購屋買盤就已回歸理性，央行在政策面應不會加碼。（示意圖／ET資料照）