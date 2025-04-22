青埔再現「每坪79萬」新高價　專家：仍有親民的選擇

▲青埔再現新高價，每坪79萬元，直逼8字頭大關。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／桃園報導

青埔再現新高價，每坪79萬元，直逼8字頭大關。信義房屋在地房仲表示，該案位於老街溪第一排，又緊鄰高鐵站，每坪均價75萬元合理，目前青埔站第一環中古也要6字頭行情了。但放眼整個青埔特區來看，市調指出，新案成交價位廣，5~7頭都有。

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桃園青埔指標大案「力璞水御-耘山」共現25筆交易，每坪成交均價在75萬元，其中15樓頂樓戶在2月以79萬元成交，再度寫下青埔新高價。

信義房屋青埔高鐵店專案經理江謝廷隆表示：「『力璞水御-耘山』基地面積上千坪且方正，地段極佳，座落老街溪第一排，走路10分鐘內就可抵達青埔高鐵站，使得中小坪數、中高樓層成交單價逼近80萬元大關，目前每坪成交均價75萬元為合理價位。」

江謝廷隆進一步表示：「該案屬於青埔高鐵站第一環，最大賣點就是高鐵機能，買盤多是北市、新竹的通勤族，目前區域開發飽和，新案供給稀缺，屋齡10年內的中古社區成交價也已來到6字頭水準。」

▲「力璞水御-耘山」實價登錄成交行情整理。（表／記者項瀚製）

房市專家何世昌也補充：「青埔房價會依據與高鐵站的遠近，出現不小價差，5~7字頭都有，因此消費者不用看到逼近80萬元的價格就太緊張，青埔還是有房價相對親民的選擇。」

舉例來說，位於橫山書法藝術館旁的新案「臥墨池」，成交均價就在6字頭，最高則為69萬元。另外，位於大園高中旁的「宜誠賦」近來成交價也在6字頭。

何世昌表示：「以緊鄰青埔高鐵站的點位來說，7字頭價碼已成為常態，目前新案市場買氣不佳，大家的開價都蠻符合區域行情，至於是否能等到建商開始讓利，短期內難度較高，要觀察第二季的市況狀況。」

▲青埔房價會依據與高鐵站的遠近，出現不小價差。（圖／記者項瀚攝）

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