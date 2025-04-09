等待20年！市政路5月通車　房市紅利驚喜包來了





▲近期中台灣最重磅的消息則是在地人等了20年「市政路延伸工程」，工業區一路至安和路段工程，預計5月完成驗收後，將先行通車。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

交通為建設之母，有重大交通規劃的地區不僅可預期讓該區的通勤時間縮短，提高生活品質，吸引更多人遷入，尤其以仰賴開車通勤的台中來說更加明顯，而近期中台灣最重磅的消息則是在地人等了20年「市政路延伸工程」，工業區一路至安和路段工程，預計5月完成驗收後，將先行通車。

受到交通建設帶動區域房價的案例不勝枚舉，包含台中人熟知的台74線，當初同樣分段通車，由南往北一直到2011~2013年北屯區幾個閘道包含崇德、中山、太原等陸續通車，打通交通結界後，周邊房市包含北屯區、太平區一路從2字頭飆升至7字頭。

▲目前預計2027年初落成的南屯新案「富宇市政大道」就位在台中市政路延伸計畫中間點，落成後即享市政路延伸段通車利多。（圖／業者提供）

另外，台中「特五號」中科西南向聯外道路，由龍井區中興路起向東延伸至西屯路三段，全長僅約2公里，2023年通車直接帶動沙鹿、龍井、大肚區房市一路有稱，更從1字頭到如今的5字頭。

而台中大眾運輸網最受重視的捷運藍線，也將步入重磅開工期，位居台灣大道沿線的捷運藍線，勢必將因建設帶來一段交通黑暗期，市府也加速了「替代道路」的可行方案。

西屯區能同等於台灣大道的路線，唯同樣是60米路寬的「市政路」，據報告指出，市政路延伸工程全長約1950公尺，分兩標進行。其中，第1標工程（工業區一路至安和路段）預計5月完成驗收後通車。第2標工程（安和路至環中路三段）已於去年動工，預計2027年上半年完工。

全線通車後，將串聯七期重劃區、台中工業區、精密機械園區及中科園區，提升交通便利性，最重要的是，這條可以取代台灣大道地位的市政路，將在未來10年翻轉所有用路人的行車動線，也有望帶來商圈移轉、人潮移居的風潮。

觀察市政路開通計畫沿線，受惠的除了西屯區的單元一重劃區，最靠近市中心的就是已開工的第二段「安和路至環中路」連結市政路，周邊的南屯區。目前預計2027年初落成的南屯新案「富宇市政大道」就位在台中市政路延伸計畫中間點，落成後即享市政路延伸段通車利多，現場專案經理何培睿就說：「市政路的開通計畫，就是個案的交屋驚喜包。」

▲仔細觀察「市政大道」基地，經過15年努力，不僅正對近2萬坪公園兼體育場用地，另外在自家區內獨享道路就佔地1068坪，規劃以Ｕ型廊道狀分佈。（圖／業者提供）

除了市政路開通議題之外，「市政大道」本身也具備區域、基地、規劃上的獨特性，何培睿分析：「『市政大道』基地位置就位於國道一號南屯交流道周邊，又被主幹道向上路、五權路包圍，本身就具備極強大的交通動能，除了擁有超大基地4774坪外，更特殊的是這塊基地經過15年的努力，才得以改變土地分區以都市計畫重劃區之姿，興建成地標建物，換句話說，這樣的基地條件，未來在各項法規嚴格控制下，很難重現。」



仔細觀察基地與建案規劃，基地正對近2萬坪公園兼體育場用地，未來地段發展有想像空間不說，不論將興建什麼樣的公共設施，都更不會影響到住戶的視野，另外在自家區內道路就佔地1068坪，規劃以Ｕ型廊道狀分佈，最右邊更是216坪的停車場空間、338坪的市府規劃公園。

▲「市政大道」因基地特殊性高，富宇建設更移植如同東京表參道的林蔭大道，成為南屯區ＣＰ值爆表的個案。（圖／業者提供）

換句話說，正面2萬坪綠海、右抱市府等級的公園、停車場，社區內部道路又是由花園、人行道、綠園道組合而成最大60米棟距，也因基地特殊性高，富宇建設更移植如同東京表參道的林蔭大道。

另外，安和路、忠勇路、學田路組成的科技縱谷大道，是台中市唯一一條貫穿中科、精科、台中工業區三大科技園區的南北向道路，也讓新案增添不少剛需買盤，成為不少科技族一次到位的建案首選。據已購客透露：「新案跨過一座橋就到公益商圈，相較該區房價8字頭，筏子溪以東的『市政大道』5字頭，能提供的公設、交通、綠意更加完善，ＣＰ值一判高下。」

「市政大道」規劃36~38坪3房、44坪4房產品，不論是基地規模、公共設施規模，都創出大基地建案才有的全面性，如雙接待大廳的規劃，就有效分流住戶進入的便利，中庭花園、空中花園、交誼廳、閱覽室、視聽室、以及動態的游泳池、健身房、親子遊戲區、兒童遊戲區、SPA、KTV俱樂部、瑜伽教室、廚藝教室等應有盡有。