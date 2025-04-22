台中預售交易量大降8成　平轉戶求售喊「買回3年前價格」

▲從信用管制前半年的1萬6304筆、至今交易筆數僅剩3894筆，台中市全區預售屋交易量大幅下滑逼近8成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

自第七波選擇性信用管制實施後，房市交易量下滑相當有感，以台中市來說，信用管制前半年的4~9月份，預售屋成交筆數1萬6304筆，而從去年10月至今，交易筆數僅剩3894筆，整體衰退8成，且狀況趨於嚴苛。

從數據來看，台中市全區預售屋交易量大幅下滑逼近8成，從信用管制前半年的1萬6304筆、至今交易筆數僅剩3894筆，顯示房市冰凍三尺，從個月數據來觀察，去年10月台中市交易量還有910筆，一路回溫到12月份的987筆。

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但1、2月份除了限制貸款排撥滿水位加劇影響下，又是傳統淡季，交易量連2個月都處於腰斬狀態，各交出僅400多筆成績，台中資深業者透露：「本來329開打的個案，想趁增溫進場佈局，也確實部分個案繳出好成績，但一切都在清明連假後（股災），餘溫也『消失殆盡』。」

▲政策加金融管制，沒想到又遇到股災，專家認為房市餘溫也「消失殆盡」。（圖／記者陳筱惠攝）

投資客王先生就透露：「目前手頭有資金要進不動產的話，會選擇彈性大、屋主急售需求的中古屋，反而預售屋還受到貸款影響，讓買房誘因變小，觀察近期台中有不少打出『買回3年前價格』當噱頭，還算有利可圖。」

而近期銀行仍是處於滿水位狀態，銀行行員建議民眾買房前，最好先請銀行評估一下行情與貸款條件，避免自己判斷錯誤。尤其是平轉物件，要注意對方已繳價款與差額，交屋時間以及建商品牌。

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