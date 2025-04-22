ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中預售交易量大降8成　平轉戶求售喊「買回3年前價格」

▲▼名家專欄,陸敬民,平均地權條例,子法,消費者,買方,自住,首購,換屋,投資客,包租公,預售屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲從信用管制前半年的1萬6304筆、至今交易筆數僅剩3894筆，台中市全區預售屋交易量大幅下滑逼近8成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

自第七波選擇性信用管制實施後，房市交易量下滑相當有感，以台中市來說，信用管制前半年的4~9月份，預售屋成交筆數1萬6304筆，而從去年10月至今，交易筆數僅剩3894筆，整體衰退8成，且狀況趨於嚴苛。

從數據來看，台中市全區預售屋交易量大幅下滑逼近8成，從信用管制前半年的1萬6304筆、至今交易筆數僅剩3894筆，顯示房市冰凍三尺，從個月數據來觀察，去年10月台中市交易量還有910筆，一路回溫到12月份的987筆。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

但1、2月份除了限制貸款排撥滿水位加劇影響下，又是傳統淡季，交易量連2個月都處於腰斬狀態，各交出僅400多筆成績，台中資深業者透露：「本來329開打的個案，想趁增溫進場佈局，也確實部分個案繳出好成績，但一切都在清明連假後（股災），餘溫也『消失殆盡』。」

▲▼名家專欄,陸敬民,預售屋,平均地權條例,讓利,實價登錄,交屋禮,家電,裝修。（圖／記者陳建宇攝）

▲政策加金融管制，沒想到又遇到股災，專家認為房市餘溫也「消失殆盡」。（圖／記者陳筱惠攝）

投資客王先生就透露：「目前手頭有資金要進不動產的話，會選擇彈性大、屋主急售需求的中古屋，反而預售屋還受到貸款影響，讓買房誘因變小，觀察近期台中有不少打出『買回3年前價格』當噱頭，還算有利可圖。」

而近期銀行仍是處於滿水位狀態，銀行行員建議民眾買房前，最好先請銀行評估一下行情與貸款條件，避免自己判斷錯誤。尤其是平轉物件，要注意對方已繳價款與差額，交屋時間以及建商品牌。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

關鍵字：台中預售屋房市信用管制交易量

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

連吞4根跌停！中鼎股利改成「1+1」　擬辦理私募自救

中鼎（9933）子公司承攬美國老煉油廠工程，高達196.04億元款項未能回收，雖然強調「不是收不回，而是逐年收回」，但股價仍連4天跌停。今（22日）中鼎董事會決議通過辦理私募普通股案，發行股數上限為9萬張，私募價格不得低於參考價格的8成，另原定股利由「2+0」改成「1+1」。

46分鐘前

台中預售交易量大降8成　平轉戶求售喊「買回3年前價格」

自第七波選擇性信用管制實施後，房市交易量下滑相當有感，以台中市來說，信用管制前半年的4~9月份，預售屋成交筆數1萬6304筆，而從去年10月至今，交易筆數僅剩3894筆，整體衰退8成，且狀況趨於嚴苛。

3小時前

50億打造新市政大樓！基隆首案公辦都更招商　謝國樑：確保公開透明

基隆市政府今（22）日舉辦「新市政大樓公辦都更案」招商說明會，並同步宣示啟動廉政平台，展現打造透明招商環境的決心。活動由市長謝國樑親自主持，現場吸引超過30家廠商與會，市府也邀集基隆地檢署、法務部調查局基隆市調查站、審計室及台灣透明組織協會等單位共同參與，攜手落實「公開、公平、誠信」原則。

5小時前

愛山林股價逆勢上漲　分析師：股利具「宣示效果」

今（22日）台股開低走低，營建股也表現不佳，收跌1.07%，但愛山林（2540）逆勢上漲，盤中漲逾半根漲停，收漲3.7%。分析師分析，今日愛山林逆勢上漲，主要是反應「1+4」股利政策利多，敢發這麼多股票股利，有宣示效果，顯示公司對未來獲利頗具信心。

5小時前

買到垃圾物件！　地政士揭「買房投資詐騙手法」

許多詐騙案例慫恿被害人，拿房子借錢投資，對此新北警方與地政局合作，啟動防詐機制。此外，單針對房地產也有詐騙案例，地政士分享實際案例，詐騙集團組成房地產投資Line群，讓被害人買到「垃圾物件」。

6小時前

每坪底價3.2萬！大寮8000坪土地法拍　地上物還有鴿舍、宮廟

高雄今年最大土地拍賣案件23日進行三拍，位於大寮，總土地面積達8099坪，底價為256億元，換算每坪地價僅約3.2萬元，不過地上還有鴿舍、宮廟，專家表示，雖然單價低，但處理宮廟問題有難度，流標機會高。

7小時前

台中傳奇夜店辦「告別派對」　神秘建商土地持有15年未開發

稱霸台中夜生活20年的傳奇夜店「AmanKing」即將正式畫下句點！這家位於七期市政北七路上的夜店，是不少台中人的心頭好，近日該店在官方臉書粉專貼出將於5月3日舉辦「告別派對」，而令人關注的則是該店隔壁為去年創下七期地王價每坪390萬元的「歐風商旅」。

8小時前

台積電效應持續推升九州房產　熊本迎來黃金投資期

隨著台積電（TSMC）熊本廠的設立，不僅讓當地半導體產業蓬勃發展，更帶動整個九州地區的經濟與不動產市場起飛。看準這波投資熱潮，日本不動產專家「衛富達」母公司——WealthPark RealEstate Technologies（簡稱WealthPark RET）正式宣佈於熊本設立營業據點，擴大對台灣投資人的服務範圍。

9小時前

青埔再現「每坪79萬」新高價　專家：仍有親民的選擇

青埔再現每坪79萬元新高價，直逼8字頭大關。信義房屋在地房仲表示，該案位於老街溪第一排，又緊鄰高鐵站，每坪均價75萬元合理，目前青埔站第一環中古也要6字頭行情了。但放眼整個青埔特區來看，市調指出，新案成交價位廣，5~7頭都有。

10小時前

南紡人氣燒肉店掰掰　「租」字掛隔壁店門口「有故事」

台南「尖叫炭火燒肉」位於東區南紡商圈，是在地知名網美餐廳，隔壁則是去年開幕的火鍋店，各有擁護者，沒想到近期燒肉店結束營業，房東在火鍋店貼出租字，火鍋店急忙澄清仍繼續營業。信義房屋專家表示，該商圈正對平實營區，店面效益逐年提升。

10小時前

【聽懂人話的歐告】黑狗「親爸爸」才能吃飯！急奔完成任務

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中傳奇夜店辦「告別派對」　神..

巷弄日料惹鄰抱怨　老闆霸氣買下..

「樋口飯糰」月租實登共3.5萬..

日房東「僅2情況」能漲房租！他..

青埔再現「每坪79萬」新高價　..

漲租金！房客終極復仇　房東虧大..

才剛交屋「同事一直想作客」　過..

關稅戰下「房市布局剩3種」　建..

技嘉董座1.65億加碼大本營　..

每坪底價3.2萬！大寮8000..

ETtoday房產雲

最新新聞more

連吞4根跌停！中鼎股利改成「1..

台中預售交易量大降8成　平轉戶..

打造東岸市政新都心 基隆新市政..

愛山林股價逆勢上漲　分析師：股..

買到垃圾物件！　地政士揭「買房..

每坪底價3.2萬！大寮8000..

台中傳奇夜店辦「告別派對」　神..

台積電效應熊本迎來黃金投資期

青埔再現「每坪79萬」新高價　..

南紡人氣燒肉店掰掰　「租」字掛..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366