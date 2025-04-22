愛山林股價逆勢上漲　分析師：股利具「宣示效果」

▲愛山林今（22日）股價逆勢上漲3.7%。（圖為愛山林董座祝文宇／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

今（22日）台股開低走低，營建股也表現不佳，收跌1.07%，但愛山林（2540）逆勢上漲，盤中漲逾半根漲停，收漲3.7%。分析師分析，今日愛山林逆勢上漲，主要是反應「1+4」股利政策利多，敢發這麼多股票股利，有宣示效果，顯示公司對未來獲利頗具信心。

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台股今（22日）開低走低，加權指數終場大跌312.77點，以18793.43點作收，跌幅1.64％。營建股表現也不佳，營建類股下跌1.07%，但觀察個股，還是有人逆勢收紅，其中愛山林（2540）盤中漲逾半根漲停，最終收漲3.73%。

愛山林昨（21日）盤後公布股利政策，讓投資人相當滿意，擬發放盈餘分配現金股利每股0.4元、資本公積發放之現金股利每股0.6元，合計現金共1元。

配股方面，擬定發放盈餘轉增資配股每股3.000001元、資本公積轉增資配股每股0.999999元，合計為4元，總計股利「1+4」超額配發共5元。

愛山林2024年營收111.58億元，稅後純益19.02億元，年增26.1%，EPS（每股純益）3.07元。今年開始，愛山林則將迎來大量交屋潮，今年預計完工案量147億元，2026年將來到180.5億元，2027年預計將一舉來到284.6億元。

愛山林董事長祝文宇先前就表示：「愛山林去年自建案推600億元，今年預計會來到1000億元，並且開工下去，自建案、代銷案比例朝向9：1，最快3年後就可能實現，我要測試我們營造、交屋的能力，並把資本額做大，把資金放到上市公司（愛山林）這邊，才能繼續買地。」

愛山林近期在土地開發上也動作頻頻，光是21日就公告3筆開發案，包括北市「中正紀念堂站（捷四）」，該案是與宏匯集團繼「台電CR-1都更案」後，兩方第二度合作，全案預估投資金額約38.6億元，雙方各占5成。

另外，愛山林也簽下基隆「深澳段合建案」、基隆土地交易，前者基地面積1345坪，後者待簽約完成後公告。

分析師丁彥鈞表示：「今日愛山林股價逆勢上漲，主要是反應『1+4』股利政策，股票股利敢發這麼多，就是公司看好未來獲利持續成長，有種宣示效果，另外愛山林持續進行土地開發，取得具開發效益的開發案，也給予投資人信心。」

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