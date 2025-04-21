「樋口飯糰」月租實登共3.5萬元　仲介：房東毀約可要違約金

▲高雄市鼓山區「樋口飯糰」生意爆紅，根據租賃實登公布，1樓店面租金1.98萬元，引來房東要求漲租金。（圖／記者吳世龍攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」生意爆紅，根據租賃實登公布，1樓店面單坪租金僅1266元，略低於當地行情，引來房東要求漲租，事件曝光後引發熱議，大批民眾用新台幣下架飯糰，沒想到一波三折後，店家決定先在原址繼續經營，並積極尋找新店面，以應對租約到期問題。

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「樋口飯糰」位於高雄市青海路，房東疑似因想漲租金，在門口大暴走狂摔自家花盆後鬧上新聞，近日不但有老客戶消費，也有不少網友用新台幣支持下架該店飯糰，近幾日都在一開店後，短短幾小時內就完售。

根據租賃實登顯示，該店租期為2023年12月15日至2026年12月14日，月租金為1.98萬元，坪數為15.64坪，換算單坪租金為1266元。而該透天樓上5樓住家，坪數為15.78坪，租金1.52萬元，換算單價為963元，合計1樓店面加上5樓住家租金為3.5萬元，記者致電該店，截至截稿前均無人回應。

▲該店租期為2023年12月15日至2026年12月14日，租金為1.98萬元。（圖／翻攝自實價登錄）

龍水里里長初學霖表示，目前該棟透天，1樓為飯糰店面，2~4樓為屋主自住，5樓為飯糰店的日籍老闆與台籍妻子承租，他連日來都有與老闆娘聯絡，根據老闆意見，希望能在龍水里找新店址，最好是透天店面，2樓以上可當住家，方便營業。外界指出，由於租期只到明年底，目前日籍老闆預計暫時不搬，將邊營業邊找店面，依法捍衛權益。

高雄市青海路商家林立，商業機能成熟，住商不動產高雄美術館加盟店店東莊宗穎指出，當地透天店面1樓單坪租金約1500~1800元，5樓單坪租金則落在700~800元，以美術館特區行情來看，目前該飯糰店面1樓單價1266元，略低於區域行情，5樓家住家963元略高於區域行情，而以店家加住家的總租金水準來看，整體仍略低於區域平均水準。

高雄市仲介公會監事林家福進一步表示，青海路沿線主力為透天店面，1樓最具店面效益，租金水準高，基於合約精神，若房東因欲漲租而提前收回物件，屬房東提早終止租約，租客可要求違約金，通常為1~2個月租金及部分裝潢費用。

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