買到垃圾物件！　地政士揭「買房投資詐騙手法」

▲新北市警局與新北市地政局、新北市地政士公會舉辦「詐騙狀況及防制措施記者會」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

許多詐騙案例慫恿被害人，拿房子借錢投資，對此新北警方與地政局合作，啟動防詐機制。此外，單針對房地產也有詐騙案例，地政士分享實際案例，詐騙集團組成房地產投資Line群，讓被害人買到「垃圾物件」。

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根據警政署「打詐儀錶板」數據，今年3月全台詐騙受理案件達1萬6643件，財損金額高達70.9億元，其中假投資詐騙比例最高，達2689件、40.1億元。

事實上，假投資詐騙往往慫恿被害人拿房子借錢。新北市地政士公會分享案例：「業者專找有房子、沒房貸的老人家，慫恿投資靈骨塔，先讓被害人嚐到甜頭後，再說服拿房子去私人貸款投資，業者拿到錢後就消失了。」

針對這些詐騙行為，新北市地政局長汪禮國表示，新北市警局於去年跟地政局簽訂「新北『警』『政』攜手防範不動產詐騙計畫」，從今年1月起，新北各地所在受理私人設定抵押權登記時，啟動全面關懷提問機制，提醒民眾注意詐騙陷阱。

汪禮國說明，地政事務所遇到可疑人士通報警局時，派出所同仁都能及時到場給予支援，統計1～3月，地政事務所跟警局總計通報48件，其中1月時汐止地政事務所人員發現個案不對勁，協助完成抵押權塗銷與預告登記撤回，成功攔阻500萬元不動產損失。

除了拿房子借錢的各種投資詐騙，單針對房地產，也有詐騙案例。新北市地政士公會理事長陳錦麟分享：「現在很多Line投資群族，被害人進群後，不知整個群組裡只有自己是局外人，詐騙集團會宣稱此物件能在短期買賣獲利，或公司會針對該區都更、整合，說服先行投資老屋，再搭配群族裡的其他人一搭一唱，被害人掉入陷阱。」

陳錦麟說：「被害人買到垃圾物件，但表面上還是真實的買賣，被害人較難透過法律途徑去訴求，因此提醒民眾投資一定要透過正當管道，不要貪小便宜，並在做任何決策前，都先尋求專業人士意見，確保安全。」

▲買房投資別抱有僥倖心態。（示意圖／pixabay）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在實價登錄非常透明，買房投資前一定要查明行情，此外也可請專業代書、房仲人員研究此物件是否有不尋常之處，提醒消費者買房投資都是長期置產，別抱有僥倖心態。

此外，《ETtoday新聞雲》過去也報導另一種房地產詐騙型態，也是造成社會震驚的「台版地面師案」，簡單來說，就是由犯罪集團鎖定獨居老人過世後遺留的房產，透過「偽造遺囑」將獨居長者的遺產，以「遺贈」的方式移轉給沒有親屬關係的詐騙分子。

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